Rossano, 118 a rischio chiusura: mancano infermieri. Nursind diffida l’Asp

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Criticità alla postazione del 118 di Rossano. A lanciare l’allarme la Segreteria Territoriale Nursind Cosenza che sollecita l’Asp di Cosenza ad intervenire avendolo già fatto precedentemente “tramite PEC con protocollo aziendale del 07/09/2023 e del 05/10/2023 numero 98589 e 1097342”.

“La scrivente continua a segnalare la carenza cronica di personale del comparto presso la Postazione Territoriale 118 Emergenza-Urgenza di Rossano. Tra le tante segnalazioni arrivate, molte riguardano il non rispetto del giusto riposo settimanale. Difatti, data la grave carenza di personale, si evidenziano alcune anomalie in merito alle modalità organizzative dell’attività lavorativa, con particolare riferimento ai criteri utilizzati per l’assegnazione dei turni.

Chiediamo nuovamente la risoluzione delle problematiche, – scrivono Roberto Mazzuca e Nicodemo Capalbo – nella fattispecie risulta esserci carenza di due unità infermieristiche; una di esse per trasferimento presso altre unità operative senza sostituzione, con la conseguenza di lasciare un’equipe senza la dotazione organica necessaria per garantire le normali funzioni h24 del servizio.

In considerazione di ciò, il personale “rimasto” in servizio deve garantire anche le pronte disponibilità. Non è concepibile, inoltre, che le pronte disponibilità vengano utilizzate per sostituire colleghi mancanti, come anche l’utilizzo di personale proveniente da altre Postazioni Territoriali, per la copertura dei turni. L’organico deve essere costituito da 6 unità CPS-Infermieristiche, consentendo la regolare turnazione h24.

Tale situazione porta i professionisti rimasti in servizio, a dover sopperire a tutte le mancanze dovute all’assenza del personale come sopracitato, non potendo usufruire di ferie o permessi e vedendosi a volte costretti a rimanere in servizio oltre le 12 ore e 50 minuti previsti (Art.36 comma 2 della Costituzione, Dlgs 66/2003; CCNL 2019/2021); avendo anche dei potenziali danni sul proprio stato di salute (DL 81/2008)”.

Nursind diffida l’Asp Cosenza

Il sindacato Nursind “ Alla luce di quanto verificato, diffida l’A.S.P. di Cosenza, a provvedere in modo tempestivo per la risoluzione della problematica, ed in futuro, a prevenire questi fenomeni di improvvisa assenza di personale, invitando a reperire ogni anno un Turnover , assolutamente obbligatorio, per sostituzioni/assenze del personale sanitario.

In attesa di un riscontro alla presente richiesta, ci riserviamo di mettere in atto tutte le iniziative finalizzate a tutelare sia i lavoratori che le persone assistite. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento che dovesse occorrere”.