Rose: si ribalta con l’auto e finisce in un dirupo, morto ex poliziotto

ROSE (CS) – Un tragico incidente stradale si è verificato a pochi chilometri dal bivio di Rose. A perdere la vita Rocco Petrilli, ex poliziotto della Stradale in pensione. Secondo quanto emerso l’uomo era a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata e poi in un dirupo. A lanciare l’allarme è stato uno dei suoi figli che era uscito a cercarlo, in quanto il padre non era rientrato a casa.

