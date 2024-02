Rogliano: un libro su Clausi Schettini, sindaco visionario della Grande Cosenza

ROGLIANO (CS) – La sala consiliare di Rogliano ospiterà domani alle 17.30 la presentazione presentazione del libro su Arnaldo Clausi Schettini, sindaco di Cosenza dal 1952 al 1963, con l’ineguagliato primato di aver detenuto la carica per 11 anni. Esponente della Democrazia cristiana, fu alla guida del municipio cosentino con giunte monocolore Dc e – altro motivo di interesse – di centrodestra, con il Partito Liberale (Pli) e il Movimento sociale (Msi), in una fase storica che in Italia aveva già avviato il centrosinistra, con l’inizio di una ultratrentennale esperienza di coalizione di governo.

Arnaldo Clausi Schettini (1905-1963)

Roglianese, medico-chirurgo, protagonista della vita politica cosentina, fu l’artefice della ricostruzione post-bellica della città. L’occasione per commemorarlo è offerta dalla presentazione del libro curato da Ferdinando Perri e intitolato “La Grande Cosenza del sindaco Clausi Schettini (1952-1963)” pubblicato dalla casa editrice cosentina Progetto 2000.

All’atteso incontro, patrocinato dal Comune di Rogliano, interverrà il sottosegretario agli Interni, Wanda Ferro, che tra l’altro ha firmato la nota introduttiva al testo: «La storia ha già dato un plauso positivo all’azione amministrativa di Clausi Schettini, la visione di futuro che ha costantemente portato avanti è un monito per tutti, una grande Cosenza non può che fare bene alla sua grande e vasta provincia, ai territori che la circondano e all’intera Calabria. Quel tracciato autostradale mediano che lui vide, non è stato un regalo a Cosenza, ma il modo più intelligente di collegare storie, esperienze, attività e possibilità di sviluppo per tutti. Oggi occorrono altre infrastrutture per avvicinare le nostre aree urbane, i nostri atenei, i nostri centri di ricerca, la guerra di campanile, lasciamola solo sugli spalti dei nostri stadi, per la Calabria servono altri visionari alla Clausi Schettini, che sappiano progettare il futuro, restando sempre con i piedi ben piantati per terra».

La manifestazione verrà aperta dal saluto istituzionale del sindaco Giovanni Altomare, nel dibattito interverranno: Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Mimmo Frammartino, presidente della commissione Cultura del Comune di Cosenza; Maria Locanto, del Centro studi “Cattolici, Socialità, Politica”; Francesco Capocasale, consigliere comunale di Dipignano; l’ex sindaco di Cosenza Piero Minutolo, e gli ex consiglieri comunali della città capoluogo Franco Pichierri, Gianpaolo Chiappetta e Pietro Perugini. Concluderà l’autore della pubblicazione. Il coordinamento è affidato al rettore dell’Universitas Vivariensis, l’editore Demetrio Guzzardi.

L’autore Ferdinando Perri

E’ nato il 4 gennaio 1952 a Rogliano (Cs), dove risiede con la sua famiglia. Giornalista professionista, ha lavorato per emittenti televisive regionali e nazionali. Ha ideato e condotto trasmissioni radiofoniche sulla storia delle istituzioni parlamentari per la testata giornalistica della Rai, Gr Parlamento. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno culturale, tra gli altri, nel 2009, l’Universitas Vivariensis lo ha insignito del Premio Cassiodoro. I presidenti Ciampi e Napolitano gli hanno conferito la medaglia d’argento quale «benemerito della cultura nazionale» e l’onorificenza di «cavaliere al merito della Repubblica». Ferdinando Perri ha pubblicato con l’Editoriale progetto 2000 numerosi lavori di ricerca storica.