HomeProvincia

Rogliano, svolta per i lavoratori della raccolta rifiuti: accordo siglato, si torna al lavoro

Si è conclusa positivamente la vertenza dei lavoratori del servizio di raccolta rifiuti del comune di Rogliano, operanti con la società Presila, dopo mesi di incertezza

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROGLIANO (CS) – Si è conclusa positivamente la vertenza dei lavoratori del servizio di raccolta rifiuti del comune di Rogliano, operanti con la società Presila. Dopo mesi di incertezza che hanno coinvolto nove famiglie, grazie al senso di responsabilità dei lavoratori, all’impegno delle istituzioni locali e al sostegno della FIT-CISL Calabria, è stato raggiunto un accordo che consente la ripresa del lavoro. Importante a dare il via allo sblocco della vertenza è stato l’incontro di mercoledì mattina tra il Sindaco, il Vice Sindaco Altomare, il Segretario Generale della FIT-CISL Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta, il Segretario del Presidio di Cosenza Antonio Domanico,e la RSA Pino Merenda. L’intesa, anticipata di un giorno rispetto alla data di incontro prevista, garantisce l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Fise Ambiente e delle norme sul cambio d’appalto.

La nuova azienda riconoscerà a tutti i dipendenti le stesse condizioni già garantite da Presila: anzianità, parametri e orari di lavoro. Una parte delle maestranze ha già completato la visita medica di sorveglianza sanitaria, necessaria per il passaggio al nuovo datore di lavoro. I lavoratori riprenderanno la loro attività lavorativa nella giornata di lunedì prossimo

«Siamo soddisfatti per la conclusione di una vertenza lunga e complessa – dichiarano Pagnotta, Domanico e Merenda – e ringraziamo i lavoratori per il loro grande senso di responsabilità, avendo affrontato la situazione con dignità e pazienza nonostante le difficoltà economiche per la mancanza di retribuzione». Resta aperta la questione del pagamento di mensilità pregresse, su cui il sindacato interverrà subito, anche tramite il Fondo di Garanzia. La FIT-CISL Calabria auspica che la nuova società possa organizzare al meglio il servizio, assicurando efficienza e continuità alla comunità di Rogliano.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Guardia costiera sequestro ombrelloni e sdraio spiaggia1

Oltre 600 mq di spiaggia occupata abusivamente da ombrelloni, sdraio e lettini. Scatta il...

Calabria
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Proseguono senza sosta i controlli della Guardia Costiera nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi sicuri 2025”, finalizzata a garantire...
Ristorante bambino urla cameriere capricci

Sempre più ristoranti “Childfree”: niente bambini a tavola tra favorevoli e contrari. Ma è...

Italia
COSENZA - Niente bambini al di sotto dei 10 anni sia in spiaggia che al ristorante. L'ultimo caso dei locali che vietano l'ingresso ai...
Studentessa-Unical

Unical apre le iscrizioni alle lauree magistrali: sempre più studenti attratti dall’ateneo calabrese

Università
RENDE (CS) - Dopo il successo della prima fase di ammissioni, che ha visto raddoppiare le richieste negli ultimi due anni e registrare un...

Spezzano della Sila: Pasquale Tridico alla Festa dell’Unità del Pd: “ripartiamo dalle aree interne”

Provincia
SPEZZANO SILA - Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo, nella sua prima uscita alla Festa dell’Unità di Spezzano...

Medico aggredito in pronto soccorso a Corigliano, Asp Cosenza annuncia body cam e più...

Ionio
COSENZA - "L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza esprime piena vicinanza e solidarietà al dirigente medico vittima di aggressione nelle ultime ore all'interno dello stabilimento...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37131Area Urbana22292Provincia19800Italia8008Sport3853Tirreno2920Università1453
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Studentessa-Unical
Università

Unical apre le iscrizioni alle lauree magistrali: sempre più studenti attratti...

RENDE (CS) - Dopo il successo della prima fase di ammissioni, che ha visto raddoppiare le richieste negli ultimi due anni e registrare un...
Ionio

Medico aggredito in pronto soccorso a Corigliano, Asp Cosenza annuncia body...

COSENZA - "L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza esprime piena vicinanza e solidarietà al dirigente medico vittima di aggressione nelle ultime ore all'interno dello stabilimento...
rotatoria-Fuscaldo
Tirreno

“Troppi incidenti”: l’appello per una nuova rotatoria sulla statale 18 tra...

PAOLA (CS) - "È necessaria la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SS18 al bivio tra Paola e Fuscaldo". L'appello arriva dal capogruppo di...
terreni-bruciati-sindaco-cinquefrondi
Provincia

Incendio doloso ai terreni del sindaco Conia. Succurro chiede “sicurezza per...

COSENZA - La presidente dell'Anci Calabria, Rosaria Succurro, esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e alla sua famiglia per...
Tifosi Cosenza Curva Nord
Area Urbana

Cosenza Calcio, caso curve chiuse. Costanzo difende Caruso: «polemiche strumentali contro...

COSENZA - "La polemica contro il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, da parte delle opposizioni consiliari di centrodestra, relativamente alla decisione della dirigenza del...
Ciacco-Occhiuto
Area Urbana

«Ambulanze senza medici, ritardi e morti assurde: la sanità calabrese archivia...

COSENZA - "L’ultima seduta del Consiglio regionale, quella tenutasi l’8 agosto 2025, nel corso della quale è stata decretata, in un siparietto tragicomico, la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA