Rogliano: comune “pet friendly”, campagna gratuita di microchippatura a domicilio

- Advertisement -

ROGLIANO (CS) – In Calabria il randagismo ha raggiunto livelli drammatici in tutta la Regione con canili sovraffollati, continui abbandoni di cuccioli sul territorio, animali vaganti tra randagi e di proprietà lasciati incustoditi. In questo scenario desolante c’è però chi ha capito l’importanza di contrastare questo fenomeno per creare una comunità dove uomini e animali possono convivere nel rispetto delle reciproche esigenze. Il Comune di Rogliano è un esempio virtuoso in materia di randagismo e continua il proprio percorso lanciando la campagna di microchippatura gratuita a domicilio per i cani di proprietà realizzata in collaborazione con la Fondazione Save the Dogs, che opera a livello nazionale e internazionale, e l’associazione locale Amici Animali di Franco e Fufi.

Sono previste 200 microchippature gratuite a domicilio e l’organizzazione di 2 “Microchip Day” dove i proprietari potranno portare direttamente i propri animali. Obiettivo della campagna è, inoltre, la sensibilizzazione sulla detenzione responsabile e l’importanza del microchip per i cani di proprietà che, oltre ad essere un obbligo di legge, è fondamentale per rintracciare il cane in caso di smarrimento o abbandono, per poter viaggiare all’estero con il proprio animale e anche per poter detrarre le spese delle cure veterinarie.

“Questa campagna rientra nella più ampia programmazione dell’Amministrazione Comunale mirata a sostenere la tutela degli animali, mettendo al centro il valore dell’educazione e della prevenzione, che deve guidare sempre tutti coloro che hanno in custodia gli animali domestici. Microchippare il proprio animale è un atto di responsabilità nei confronti dell’animale e della collettività, oltre ad essere un obbligo di legge. La prevenzione attuata con la microchippatura e la sterilizzazione, aiuta anche a ridurre i costi sostenuti dall’amministrazione comunale, per il mantenimento dei cani abbandonati e ritrovati vaganti sul territorio, che per legge devono essere portati in canile. Vogliamo lanciare, pertanto, un segnale preciso sul nostro impegno per la tutela degli animali d’affezione, appellandoci al senso di responsabilità dei proprietari. Serve l’impegno di tutti per la crescita culturale della nostra comunità”, commenta Maria Salvino, Assessore all’associazionismo, volontariato ed eventi del Comune di Rogliano.

“Rogliano è uno dei primi comuni in Calabria ad aver intrapreso già da anni un programma mirato di contrasto al randagismo che ha permesso di ridurre notevolmente il numero dei cani presenti nel canile convenzionato, facendo così risparmiare all’amministrazione comunale i costi di mantenimento, basti pensare che nel 2002 tali costi pesavano per circa 35.000 euro. La tutela e il benessere degli animali è parte integrante della nostra visione, infatti, abbiamo approvato in Consiglio anche il Regolamento Comunale per il contrasto del randagismo e dei maltrattamenti verso gli animali, come previsto dalla normativa regionale Regione Calabria n.45 del 2023. Il progetto di microchippatura a domicilio nasce per agevolare tutti i cittadini di Rogliano a mettersi in regola con la legge Nazionale e cerca di andare incontro a chi per diverse ragioni non può spostarsi con il proprio cane per raggiungere ATS o un ambulatorio veterinario. Atti concreti e per nulla scontati sul nostro territorio, noi vogliamo fare la differenza e sicuramente proseguiremo su questa strada che ci ha fatto vedere giorno dopo giorno che si può essere parte attiva di un cambiamento”, commenta Giovanni Altomare, sindaco del Comune di Rogliano.

La campagna di microchippatura

Rientra all’interno di “Non uno di Troppo“, il programma di Save the Dogs di contrasto al randagismo in atto in tutto il territorio comunale che prevede oltre alla microchippatura a domicilio anche la sterilizzazione gratuita di cani e gatti e momenti formativi per sensibilizzare i cittadini sulla detenzione responsabile degli animali da compagnia.

“Sensibilizzare la comunità sull’importanza di questi temi è fondamentale per prevenire il fenomeno dell’abbandono e delle cucciolate casalinghe indesiderate, che vengono poi abbandonate sul territorio e vanno ad alimentare il fenomeno del randagismo. Con il progetto ‘Non Uno di Troppo’ ad oggi in Calabria abbiamo sterilizzato 1.206 cani, 174 gatti e microchippato 282 animali. Un programma ambizioso realizzato grazie al supporto delle realtà locali come Amici Animali di Franco e Fufi e, dall’altra, alla partecipazione attiva delle Istituzioni locali come il Comune di Rogliano che, ancora una volta, ha ribadito il proprio impegno verso la tutela degli animali d’affezione”, commenta Alessandra Farina, Responsabile progetto Non Uno di Troppo di Fondazione Save the Dogs.

Il progetto si basa, infatti, sulla collaborazione fattiva di tutti i soggetti coinvolti: il Comune di Rogliano coprirà i costi dei bollettini per l’iscrizione in anagrafe richiesti dall’ATS locale, i costi della sterilizzazione e dell’inserimento del microchip sono a carico della Fondazione Save the Dogs mentre l’associazione locale Amici Animali di Franco e Fufi si occuperà della gestione operativa del progetto e insieme al veterinario locale.