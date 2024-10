Ritrovato il fungaiolo di 85 anni disperso nel Cosentino: sta bene

ACRI (CS) – Ritrovato l’85enne fungaiolo disperso da questa mattina nel comune di Acri (CS). L’uomo era uscito nella mattinata insieme al nipote a cercare funghi senza fare ritorno a casa.

Il fungaiolo è sbucato, autonomamente, su una strada in località Gioia Soprano nel comune di Acri. L’uomo, in buone condizioni, seppur stanco è affidato ai sanitari del 118 per i controlli del caso.

Ad intervenire sono stati i tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello congiuntamente ai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della Stazione di Cosenza.