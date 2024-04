Ripartono i lavori per la costruzione del nuovo Ospedale della Sibaritide

CORIGLIANO ROSSANO – “Con l’adeguamento del progetto, sono ripartiti i lavori dell’Ospedale della Sibaritide”. Ad annunciarlo la consigliera regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface. I lavori erano stati interrotti. a causa della normativa post covid prima e per il rincaro dei prezzi dei materiali a causa della guerra in Ucraina. La consigliera regionale di Forza Italia ha spiegato anche come, rispetto ad alcune voci circolate nei giorni scorsi, i due presidi ospedalieri quello di Corigliano e di Rossano continueranno a rimanere aperti ma con destinazione diverse. Un’opera che costerà complessivamente 253 milioni di euro, con un cronoprogramma che parte proprio da oggi e prevede il completamento della struttura sanitaria entro 911 giorni. 376 saranno i posti letto, e oltre a quelli già previsti, nel nuovo nosocomio saranno aperti altri nuovi reparti, come l’emodinamica, la medicina nucleare e quindi la Pet.

