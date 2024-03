Rione Santa Croce sulla via crucis vivente di Bisignano: fede, storia e tradizione

BISIGNANO (CS) – Fede, storia e tradizioni. Con questi imprescindibili elementi si è svolta a Bisignano, nello storico Rione Santa Croce, la Via Crucis Vivente. Un momento di preghiera che in processione ha ripercorso gli ultimi istanti della vita di Cristo, dalla condanna di Pilato fino alla Crocifissione. Le scene sono state rese incredibilmente realistiche dagli attori che hanno impersonato gli uomini e le donne della narrazione dei quattro evangelisti. Gesù è stato riprodotto da Antonello Ricciardi il quale negli ultimi mesi ha lavorato incessantemente calandosi con particolare trasporto nella sofferenza e nella paura che Gesù ha patito nelle ultime ore della sua vita da uomo. Bellissimo il dialogo tra il procuratore romano Ponzio Pilato – interpretato dal bravissimo Luca Sireno – e Gesù.

La stazione numero quattro nella quale Gesù incontra Maria sua madre – che in questa occasione è stata interpretata con devozione e tenerezza da Laura Ferraro – è stata quella che ha emozionato maggiormente i presenti. Le stazioni sono state scandite dalle meditazioni lette dai lettori dell’Ordine Francescano Secolare e della chiesa di San Domenico e rese ancora più suggestive dalle musiche dei cantori che hanno intonato i versi della Via Crucis attribuiti a Piero Metastaso. Momenti di preghiera e commozione che hanno aperto la Settimana di Santa particolarmente sentita a Bisignano con una tradizione che si è fatta spazio nei secoli. A fine serata il capitano del Rione Pino Polverazzi ha voluto ringraziare tutti i presenti e soprattutto tutti coloro che hanno dato una mano nell’organizzazione. Dal Centro studi Il Palio sempre che da sempre promuove questo tipo di attività, al Parroco don Cesare De Rosis senza il quale non la bella riuscita della serata non sarebbe stata possibile, passando per l’amministrazione comunale e quella regionale. Lo stesso capitano sempre nei ringraziamenti finali ha voluto dedicare la serata ai diversi amici e amiche che in questo terribile anno ci hanno lasciati.