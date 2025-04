Rinnovo esenzione ticket, personale dell’Asp di Cosenza a Pietrapaola: facilitare l’accesso ai servizi sanitari

- Advertisement -

PIETRAPAOLA (CS) – Il prossimo martedì 8 aprile, dalle ore 9 alle 18, presso i locali comunali di via Risorgimento a Pietrapaola Mare, sarà possibile effettuare il rinnovo dell’esenzione ticket per reddito. Si tratta di un’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e l’Amministrazione Comunale, che mira a facilitare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini, in particolare per coloro che hanno difficoltà a spostarsi. È quanto fa sapere la consigliera comunale con delega alla Sanità, Giuseppina Romeo, sottolineando l’importanza di questa giornata: “l’Amministrazione comunale è attenta ai bisogni dei cittadini e questa opportunità di rinnovo dell’esenzione ticket ne è un segnale concreto di attenzione. Invito, dunque, la popolazione interessata ad approfittare di questa iniziativa che cercheremo di proporre in modo periodico”.

Attivazione del centro prelievi nel centro storico

“L’ASP di Cosenza, attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare (ADI), ha deciso di attivare anche un centro prelievi mensile a Pietrapaola, seguendo l’esempio di Caloveto e di altri comuni dell’entroterra. Il sindaco ha fortemente voluto che questo importante servizio – aggiunge la Consigliere delegata alla Sanità – fosse attivato nel centro storico, per garantire a tutti, soprattutto agli anziani e alle fasce deboli, la possibilità di effettuare analisi e prevenzione in autonomia, perché – scandisce – la prevenzione non deve essere un lusso per pochi”16.

“E a proposito di prevenzione e cura non possiamo che esprimere – aggiunge – un vivo ringraziamento al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e alla Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale, Pasqualina Straface, per la realizzazione della piattaforma interattiva per la presa in carico dei pazienti oncologici. Questo strumento – precisa – rappresenta un passo avanti fondamentale nella gestione del percorso dei malati. La possibilità, inoltre, di avere una rete operativa di registrazione dei pazienti oncologici consentirà – conclude Giuseppina Romeo – un intervento più celere ed efficace, offrendo ai medici la possibilità di lavorare per un’aspettativa di vita più lunga dei nostri concittadini”.