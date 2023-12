Rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza, oggi le elezioni dei 12 componenti – NOMI E LISTE

COSENZA – Si apriranno questa mattina, mercoledì 20 dicembre 2023, i seggi per l’elezione del Consiglio Provinciale di Cosenza. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza, in Piazza XV Marzo. Le operazioni di voto sono disciplinate dalla legge e dalle apposite disposizioni operative predisposte dal Segretario Generale della Provincia di Cosenza.

Trattandosi di elezioni di secondo grado, a votare per eleggere i 12 nuovi consiglieri provinciali saranno i sindaci e consiglieri comunali in carica dei 155 comuni della Provincia di Cosenza. Le elezioni avverranno attraverso il meccanismo della ponderazione del voto in base alla fascia demografica cui appartiene l’elettore in carica alla data delle elezioni del 20 dicembre. «Il rinnovo del Consiglio Provinciale è un appuntamento importante, in cui gli amministratori e consiglieri dei nostri Comuni sono chiamati a scegliere i loro diretti rappresentanti nell’Ente intermedio provinciale per svolgere un delicato e strategico ruolo di congiunzione fra gli stessi Comuni e gli altri enti sovraordinati».

Consiglio provinciale di Cosenza: chi può essere eletto

Sono eleggibili alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci ed i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Sono cinque le liste presentate e in corsa: PPE Forza Italia – Berlusconi Presidente, Ad Maiora, Italia del Meridione – Calabria, Provincia Democratica e Azione per Cosenza e l’Arberia per un totale di sessanta candidati in lizza per 12 componenti che saranno alla fine eletti.

Schede e fasce di popolazione

Gli aventi diritto che si recheranno alle urne riceveranno una scheda colorata a seconda della fascia di popolazione del proprio comune nel quale ricoprono la carica.

– Scheda di colore azzurro per la Fascia A, ovvero con comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti

– Scheda di colore arancione per la Fascia B, ovvero con comuni con popolazione da 3.001 fino a 5.000 abitanti

– Scheda di colore grigio per la Fascia C, ovvero con comuni con popolazione da 5.001 fino a 10.000 abitanti

– Scheda di colore rosso per la Fascia D, ovvero con comuni con popolazione da 10.001 fino a 30.000 abitanti

– Scheda di colore verde per la Fascia E, ovvero con comuni con popolazione da 30.001 fino a 100.000 abitanti

Consiglio Provinciale Cosenza: liste e nomi

1 Lamensa Giancarlo

Consigliere Comunale di Castrovillari

2 Bruno Mario

Consigliere Comunale di Amantea

3 De Franco Pasquale

Sindaco di Aieta

4 Manfredi Rosita

Consigliere Comunale di Aieta

5 Russo Antonio

Sindaco di Crosia

6 Verbicaro Maria Grazia

Consigliere Comunale di Morano Calabro

7 Manfredi Antonella

Consigliere Comunale di Aieta

8 Lospennato Miriam

Consigliere Comunale di Bonifati

9 Lanzillotta Nicola

Consigliere Comunale di Pietrafitta

1 Nociti Ferdinando

Sindaco di Spezzano Albanese

2 Pirillo Giovanni

Sindaco di Longobucco

3 Adimari Valentino

Consigliere Comunale di Torano Castello

4 Savastano Caterina

Consigliere Comunale di Cosenza

5 Labonia Manuela

Sindaco di Pietrapaola

6 Cundari Valentina

Consigliere Comunale di San Sosti

7 Paletta Sonia

Consigliere Comunale di Malvito

8 Gigliotti Emanuela

Consigliere Comunale di Pedivigliano

9 Costabile Antonio

Consigliere Comunale di Longobardi

10 Iantorno Ivan

Consigliere Comunale di San Fili

11 Galtieri Cosimo

Consigliere Comunale di Orsomarso

12 De Filipo Pietro

Consigliere Comunale di Laino Borgo

1 Algieri Andrea

Consigliere Comunale di Bisignano

2 Angotti Lorenzo

Consigliere Comunale di Fiumefreddo Bruzio

3 Cirimele Luigi

Consigliere Comunale di Scalea

4 Corvo Carmela

Consigliere Comunale di Mandatoriccio

5 Cosenza Silvano

Consigliere Comunale di LAINO BORGO

6 Crispini Giuseppe

Consigliere Comunale di San Fili

7 De Santis Giuseppe

Sindaco di Rovito

8 Maritato Gianna

Consigliere Comunale di Cervicati

9 Papaianni Lucia

Sindaco di Paterno Calabro

10 Perri Valentina

Consigliere Comunale di Bianchi

11 Przybylo Aneta

Consigliere Comunale di Acuappesa

12 Tenuta Giovanni

Consigliere Comunale di Marano Marchesato

1 Capalbo Pino

Sindaco di Acri

2 Celebre Settimia Maria Francesca

Consigliere Comunale di Montalto Uffugo

3 Chiarello Agostino

Sindaco di Campana

4 Ciacco Giuseppe

Consigliere Comunale di Cosenza

5 Cofone Marisa

Consigliere Comunale di Acri

6 Frammartino Domenico detto Mimmo

Consigliere Comunale di Cosenza

7 Fuorivia Raffaele Francesco

Consigliere Comunale di Cosenza

8 Madeo Rosellina

Consigliere Comunale di Corigliano Rossano

9 Mingrone Lorena

Consigliere Comunale di Calopezzati

10 Nicoletti Lucia

Sindaco di Santo Stefano di Rogliano

11 Tavernise Salvatore

Consigliere Comunale di Corigliano Rossano

12 Tinto Gianfranco

Consigliere Comunale di Cosenza

1 Altomare Emanuela

Consigliere Comunale di Cellara

2 Amoroso Francesca

Consigliere Comunale di Diamante

3 Battafarano Tiziana

Consigliere Comunale di Rocca Imperiale

4 Chiaravalle Francesco

Consigliere Comunale di Bisignano

5 Crescente Maria

Consigliere Comunale di Cariati

6 D’Arienzo Alfonso

Consigliere Comunale di Paola

7 Lo Prete Carmine

Consigliere Comunale di Castrovillari

8 Mancuso Ornella

Consigliere Comunale di Scigliano

9 Morelli Francesco

Consigliere Comunale di Roggiano Gravina

10 Speranza Mario

Consigliere Comunale di Montalto Uffugo

11 Suriano Arturo

Consigliere Comunale di Amantea

12 Vigilante Francesco

Consigliere Comunale di Paola