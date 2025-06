“Rinnovabili sì, ma non così”: a San Fili per parlare di energia “insostenibile” per il territorio

- Advertisement -

SAN FILI (CS) – Terzo appuntamento informativo per movimenti, associazioni e cittadini che lottano per la difesa della Calabria dall’assalto degli impianti di energia rinnovabile insostenibili che stanno distruggendo irrimediabilmente il nostro territorio. Dopo aver toccato le province di Reggio Calabria (Scilla) e Vibo Valentia (Serra San Bruno), all’insegna dello slogan “Rinnovabili sì ma non così”, il Coordinamento Controvento Calabria fa tappa nella provincia di Cosenza ed esattamente a San Fili, venerdì prossimo, 13 giugno alle ore 16 al Teatro comunale “F. Gambaro”.

L’iniziativa di “Controvento”

Numerose le associazioni che si sono affiancate a Controvento per questo evento: oltre al Movimento Terra e Libertà Calabria e a Italia Nostra Soverato Guardavalle ci sono la Lipu Calabria, Acanto Castrovillari, il Forum Ambientalista, Comitato Controvento Cerisano, Gruppo Ambiente e Territorio Mongrassano, Associazione Sila Greca Acri, Escursioni Calabria, Napa Popolo Unito, Comitato Spontaneo No Pale Eoliche San Fili, Comitato civico no eolico Cerisano, Il Cammino di San Francesco, Colpo Paola, La Base Cosenza e Kalabria Eco Festival.

La scelta del Comune che ospita il convegno-dibattito, naturalmente, non è casuale: questa area è una delle tantissime nella nostra regione minacciata dalle pale eoliche. La società “RWE Renewables Italia srl” ha infatti presentato un progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Bruzio”, della potenza nominale di 70 MW, costituito da 10 generatori eolici aventi una potenza unitaria di 7,0 MW per 200 m di altezza e un diametro del rotore di 170 m, da realizzarsi nei Comuni di San Fili, San Lucido, Marano Principato e Cerisano.

E saranno proprio i sindaci dei quattro comuni coinvolti da questa minaccia esistenziale ad aprire il convegno che vedrà anche la partecipazione dei relatori: Tonino Romeo (vicesindaco San Fili), Salvatore Alfano (ingegnere), Vincenzo Sicilia (geologo), Giorgio Berardi (coordinatore Lipu), Stefania Salerno (Comitato Spontaneo No Pale Eoliche San Fili), Francesco Bevilacqua (scrittore e camminatore), Alberto Ziparo (Docente di urbanistica e pianificazione ambientale all’Università di Firenze), Piero Polimeni (ingegnere, esperto in pianificazione energetica). L’introduzione al dibattito è affidato a Valentino Santagati (Controvento Calabria), modera Oreste Montebello (Controvento Calabria).

Seguirà un dibattito con amministratori e cittadini per capire come porre un argine a ciò che sta diventando una vero e proprio disastro ecologico, sociale e finanche economico ovvero la transizione cosiddetta “verde” gestita dagli speculatori dell’energia col benestare (e i determinanti contributi pubblici) dello Stato.