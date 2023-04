Ridurre il consumo di plastica, a Dipignano l’inaugurazione della ‘Casetta dell’acqua’

DIPIGNANO (CS) – Sarà inaugurata domani, sabato 22 aprile, alle 17:30, “La Casetta dell’Acqua” in via San Francesco – Loc. Riforma. La casetta servirà all’erogazione di acqua microfiltrata e refrigerata, liscia e gassata. Il distributore è abilitato all’acquisto dell’acqua con carta prepagata o con moneta e l’importo è di 5 centesimi per litro. Il dispensatore mira a ridurre il consumo di bottiglie di plastica e la diffusione dei rifiuti, favorendo l’uso dei contenitori di vetro , riutilizzabili e non inquinanti.

«La casetta – spiega il sindaco Gaetano Sorcale – è stata fortemente voluta dall’ attuale amministrazione comunale, per mettere in atto una politica sempre più green, sensibile al tema della sostenibilità e fondamentale per il futuro delle nuove generazioni. Continueremo in questa direzione – conclude Sorcale – a motivare e sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente e a tutela della nostra comunità».