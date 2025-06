“Ricicli plastica, risparmi sulla TARI”: arriva il mangiaplastica ad Acquappesa

- Advertisement -

ACQUAPPESA (CS) – Ad Acquappesa arriva il mangiaplastica. “Stiamo già predisponendo una raccolta punti per chi utilizzerà l’ecocompattatore, che – in base a ciò che si andrà a decidere – consentirà, ai cittadini ed agli utenti, di ottenere delle detrazioni per quanto concerne il pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) o dei buoni spesa.

Vogliamo ricordare che, quella del “Mangiaplastica”, è un’iniziativa del Governo italiano, a cui il nostro Comune ha aderito, ottenendo il finanziamento richiesto – che mira ad incentivare il riciclo della plastica, attraverso l’acquisto degli ecocompattatori che compattano le bottiglie di plastica, aiutano a migliorare la raccolta differenziata ed a valorizzare la plastica nelle filiere del riciclo, promuovendo un’economia circolare.

𝑳’𝒐𝒃𝒊𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒐 – precisa il Comune – 𝒆̀ 𝒓𝒊𝒅𝒖𝒓𝒓𝒆 𝒊 𝒓𝒊𝒇𝒊𝒖𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒖𝒐𝒗𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒐 𝒆 𝒊𝒍 𝒓𝒊𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒆, 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒄𝒊𝒐̀, 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒓𝒂̀ 𝒍’𝒂𝒊𝒖𝒕𝒐, 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆𝒅 𝒊𝒍 𝒃𝒖𝒐𝒏 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒐 𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒊 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒏𝒐𝒊. 𝑵𝒆𝒔𝒔𝒖𝒏𝒐 𝒆𝒔𝒄𝒍𝒖𝒔𝒐!”, dichiara il comune

L’ecocompattatore mangiaplastica è stato posizionato nella zona dell’area marcatale ad Acquappesa Marina e potrà essere utilizzando in modo semplice, scaricando l’apposita app, inquadrando con il proprio cellulare il QR code presente sulla struttura.