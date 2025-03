Riattivati gli autovelox sulle Statali 107 e 106? Il MIT omologa in automatico quelli dopo il 2017

- Advertisement -

COSENZA – Una vera e propria sanatoria che metterà fine ai ricorsi contro la mancata omologazione degli autovelox e alla pioggia di ricorsi. La notizia, circolata già nelle ultime settimane, sembra aver trovato conferma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha finalmente chiarito quali dispositivi possono continuare a operare e quali dovranno essere temporaneamente disattivati.

La scelta del MIT riguarderà tutti gli autovelox installati dopo il 2017. Lo schema di decreto ministeriale appena trasmesso al sistema Tris, piattaforma europea di informazione sulle regolamentazioni tecniche, stabilisce infatti una scelta precisa: gli autovelox di ultima generazione, approvati dopo agosto 2017 (dodici modelli tra cui i T-Exspeed presenti e sequestrati sulla Statale 107 “Silana-Crotonese” e Statale 107 Jonica e sequestrati), riceveranno un’omologazione automatica, mentre che erano stati approvati prima, dovranno essere disattivati fino all’avvenuta omologazione. Il provvedimento resterà in pubblica consultazione fino al 24 giugno prossimo, dopodiché dovrà essere modificato ove necessario oppure potrò essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana. Solo dopo quest’ultimo passaggio entrerà definitivamente in vigore.

Autovelox: i dodici modelli con omologazione automatica

Secondo quanto riportato dal decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 giugno 2017 n. 282 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2017 e riportato dal Sito Quattrorute. sono questi i modelli che saranno riattivati con omologazione automatica:

1. Celeritas Mse 2021: decreto dirigenziale n. 401 del 19/08/2024

2. Tutor 3.0: decreto dirigenziale n. 305 del 20/06/2024

3. Vergilius Plus: decreto dirigenziale n. 149 del 27/03/2024

4. Celeritas Mvd 2022: decreto dirigenziale n. 290 del 25/07/2023

5. Vrs Evo 2: decreto dirigenziale n. 271 dell’11/07/2023

6. T-Exspeed: decreto dirigenziale n. 236 del 05/06/2023

7. K53800_Speed: decreto dirigenziale n. 549 del 21/12/2021

8. Tcs-Traffic control system: decreto dirigenziale n. 378 del 09/09/2021

9. Autosc@n Speed: decreto dirigenziale n. 356 del 18/08/2021

10. Celeritas Mvd 2020: decreto dirigenziale n. 349 del 16/08/2021

11. Aguia Red & Speed: decreto dirigenziale n. 48 del 01/03/2021

12. Velocar Red&Speed Evo M: decreto dirigenziale n. 5240 del 31/08/2017

Tutti gli altri dispositivi, compresi gli Autovelox 106 e 106 SE o i Tutor di vecchia generazione, dovranno invece essere omologati. In pratica, il produttore dovrà presentare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto, domanda di omologazione dell’apparecchiatura, integrando la documentazione già inviata all’epoca per l’approvazione.