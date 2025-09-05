Riapre dopo 20 anni la SP Scala Coeli-Terravecchia. Per gli amministratori: «Giornata storica»

- Advertisement -

SCALA COELI (CS) – Dopo vent’anni di chiusura e un episodio franoso che l’aveva resa impraticabile, torna percorribile la strada provinciale Scala Coeli-Terravecchia. Un intervento attesissimo quello realizzato dalla Provincia di Cosenza che ora consente alle comunità locali di riconnettersi alla Statale 106 ionica e di raggiungere più facilmente Cariati, sede del presidio ospedaliero.

“Dopo 20 anni – ha dichiarato la presidente della Provincia, Rosaria Succurro – riapriamo una strada fondamentale per i nostri borghi. Lo abbiamo fatto in tempi rapidi e continueremo con nuovi lavori nel 2025 e nel 2026, per renderla ancora più sicura e funzionale. Siamo e restiamo sempre vicini alle comunità delle aree interne”.

A fare eco alla presindente anche i rappresentanti istituzionali locali: “Oggi Scala Coeli e Terravecchia tornano ad essere una comunità unica, collegata al resto del territorio” ha detto il vicesindaco di Scala Coeli, Michele Cataldo. Di “giornata storica, che segna un nuovo inizio per le nostre comunità, grazie all’impegno della presidente Succurro” parla, invece, il sindaco di Terravecchia, Paolo Pignataro.