Rende: denunciato per aver fotografato la scheda. A Scalea schede e timbro scomparsi e ritrovati

RENDE – I carabinieri i Scalea hanno avviato indagini circa la scomparsa e il successivo ritrovamento in possesso di una persona addetta alle operazioni di voto, di due schede e un timbro in un seggio del Comune di Scalea dove sono in corso le elezioni comunali. Il materiale era scomparso ieri sera. Delle 1.300 schede destinate al seggio numero 7 ne sono risultate mancanti due, oltre a un timbro. Della circostanza, segnalata da alcuni scrutatori, è stato informato il commissario prefettizio che guida l’ente dopo che la precedente amministrazione era stata sfiduciata.

A Rende, invece, momenti di tensione questa mattina dopo che un elettore è stato sorpreso (poi denunciato) a fotografare la scheda elettorale all’interno della cabina. È accaduto in un seggio situato nel centro storico di Rende in via Vanni. L’uomo è stato portato in Questura e oltre alla denuncia si è visto, come da prassi, annullare anche il voto espresso. Rischia anche un’ammenda amministrativa che può variare dai 300 ai 1.000 euro.