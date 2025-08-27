HomeProvincia

Regionali, prima uscita pubblica per Pasquale Tridico. Stasera alla Festa dell’Unità a Spezzano della Sila

Il dibattito pubblico, nell’ambito della Festa dell’Unità,  è previsto questa sera alle 21:15 in Piazza delle Fontane

SPEZZANO DELLA SILA – Se per i partiti queste sono ore frenetiche, alle prese con la composizione delle liste che dovranno essere presentate entro il 5 e 6 settembre prossimi, questa sera è prevista la prima uscita pubblica in provincia di Cosenza del candidato del campo largo Pasquale Tridico, in occasione della Festa dell’Unità di Spezzano Sila, dove interverrà alle ore 21:15 in Piazza delle Fontane.

I lavori saranno introdotti dal segretario del Circolo Pd di Spezzano Sila, Giuseppe Fulci, e proseguiranno con i saluti del sindaco Salvatore Monaco. Seguiranno gli interventi del segretario provinciale del Pd, Matteo Lettieri, e del segretario regionale, il senatore Nicola Irto.

Chiuderà il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico. Un  primo appuntamento pubblico senza ombra di dubbio importante, dove sono previste numerose presenze dei big  del Pd della provincia di Cosenza, che nel centrosinistra è quello più attivo per far quadrare la conta delle liste dei candidati, e che sta facendo registrare numerose tensioni che potrebbero far saltare nuovamente i fragili equilibri interni del Pd cosentino.

