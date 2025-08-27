HomeProvincia

Regionali in Calabria, il sindaco di Acri scende in campo “pronto a dare il mio contributo”

Pino Capalbo è pronto a candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria «se non avrò la fiducia degli elettori, continuerò a fare il sindaco fino al 2027»

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

ACRI (CS) – Pino Capalbo è pronto a candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria. Il sindaco di Acri e consigliere provinciale del Pd, ha annunciato la sua disponibilità con un post sui social. “Per le consultazioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimo darò il mio contributo con la disponibilità a candidarmi. L’impegno sarà quello di mettere a disposizione del territorio calabrese la mia esperienza amministrativa, lavorando principalmente per il grande tema della nostra regione: la Sanità. Diversamente, se non avrò la fiducia degli elettori, continuerò a fare il sindaco fino al 2027».

Capalbo aveva duramente contestato la scelta di Occhiuto di dimettersi e ricandidarsi «dimostrano la difficoltà di un presidente di regione che ha pensato di narrare una Calabria diversa di quella che è in realtà. Potremmo ricordargli la posizione contraddittoria sull’Autonomia Differenziata, il taglio ai fondi all’alta velocità e ai fondi Pnrr, oppure l’aumento della spesa sanitaria e della migrazione sanitaria, la scarsa attenzione nei confronti degli ospedali di area disagiata, Acri per esempio, nonostante fosse Commissario alla Sanità, solo per citare alcuni dei suoi fallimenti. I calabresi lo manderanno a casa, – conclude Capalbo – perché questa regione ha davvero bisogno di cambiare».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cipolla rossa di Tropea: nel mirino i pesticidi in mare. Molinaro (FdI): “non sia...

Tirreno
COSENZA - La filiera per la produzione della cipolla rossa di Tropea, in alcuni territori tra la provincia di Cosenza e quella di Catanzaro,...
Tridico Spezzano Festa unità

Regionali, prima uscita pubblica per Pasquale Tridico. Stasera alla Festa dell’Unità a Spezzano della...

Provincia
SPEZZANO DELLA SILA - Se per i partiti queste sono ore frenetiche, alle prese con la composizione delle liste che dovranno essere presentate entro...
ponte sullo stretto salvini (1)

Ponte sullo Stretto, si parte con i lavori. Salvini: «A breve la posa della...

Calabria
RIMINI - "Avere la maggioranza è una condizione indispensabile, ma non sufficiente: servono anche coraggio, determinazione e visione. Noi abbiamo dimostrato di averli: abbiamo...
Roberto-Occhiuto

Regionali, la Lega Calabria compatta al fianco di Occhiuto: «Seguito al percorso virtuoso degli...

Calabria
CATANZARO - "La Lega Calabria conferma il proprio pieno e convinto sostegno al Presidente Roberto Occhiuto in vista delle prossime elezioni regionali" così in...

La Calabria alla Mostra del Cinema di Venezia, due i film girati nel Cosentino

Provincia
COSENZA - La Calabria presente con i suoi luoghi e le sue bellezze alla 82esima Mostra d'arte cinematografica di Venezia che si apre proprio...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37118Area Urbana22284Provincia19796Italia8006Sport3851Tirreno2917Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Tirreno

Cipolla rossa di Tropea: nel mirino i pesticidi in mare. Molinaro...

COSENZA - La filiera per la produzione della cipolla rossa di Tropea, in alcuni territori tra la provincia di Cosenza e quella di Catanzaro,...
Justin alzoni
Tirreno

Tragico scontro tra un’auto e una moto a Scalea: muore un...

SCALEA (CS) - Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera nel territorio di Scalea, nei pressi di un villaggio turistico. Per cause...
Pasquale Tridico
Calabria

Tridico «il mio progetto per la Calabria: sanità, reddito di dignità,...

COSENZA - In una lunga intervista pubblicata dal quotidiano il Manifesto, l'europarlamentare M5S Pasquale Tridico, candidato della colazione "extra large" del centrosinistra alle prossime...
Meteo primo maggio
Area Urbana

Meteo Cosenza: nuova fiammata africana, punte di 38°. Ma agosto si...

COSENZA - Siamo nell'ultima settimana di agosto che sancisce, per molti italiani, il ritorno in città dopo le vacanze estive con gli ultimi scampoli...
Calabria

Cannizzaro (Fi): “Il reddito di dignità proposto da Tridico è una...

COSENZA - “Il reddito di dignità proposto da Tridico è una fake news, semplicemente perché non ci sono le risorse, nemmeno nel Fondo Sociale Europeo...
Attualità

Gioco d’azzardo a Cosenza: tutte le opzioni legali in zona

COSENZA - Il gioco d’azzardo è un’attività diffusa in molte città italiane, e Cosenza non fa eccezione. Gli abitanti della città hanno a disposizione...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA