Regionali in Calabria, il sindaco di Acri scende in campo “pronto a dare il mio contributo”

- Advertisement -

ACRI (CS) – Pino Capalbo è pronto a candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria. Il sindaco di Acri e consigliere provinciale del Pd, ha annunciato la sua disponibilità con un post sui social. “Per le consultazioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimo darò il mio contributo con la disponibilità a candidarmi. L’impegno sarà quello di mettere a disposizione del territorio calabrese la mia esperienza amministrativa, lavorando principalmente per il grande tema della nostra regione: la Sanità. Diversamente, se non avrò la fiducia degli elettori, continuerò a fare il sindaco fino al 2027».

Capalbo aveva duramente contestato la scelta di Occhiuto di dimettersi e ricandidarsi «dimostrano la difficoltà di un presidente di regione che ha pensato di narrare una Calabria diversa di quella che è in realtà. Potremmo ricordargli la posizione contraddittoria sull’Autonomia Differenziata, il taglio ai fondi all’alta velocità e ai fondi Pnrr, oppure l’aumento della spesa sanitaria e della migrazione sanitaria, la scarsa attenzione nei confronti degli ospedali di area disagiata, Acri per esempio, nonostante fosse Commissario alla Sanità, solo per citare alcuni dei suoi fallimenti. I calabresi lo manderanno a casa, – conclude Capalbo – perché questa regione ha davvero bisogno di cambiare».