Provincia

Rechichi è il re dello Slalom di Altomonte, vince la 6^ edizione. Filomena Palumbo fa storia sul podio

Una sesta edizione da ricordare tra sport, solidarietà, ambiente e turismo organizzata da ASA Castrovillari

HomeProvincia
S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti

ALTOMONTE (CS) – Cento i piloti in gara che hanno dato fiducia, ancora una volta, ad un percorso ormai apprezzatissimo e stimolante, grazie alla sinergia con l’associazione guidata da Massimo Minasi, la Provincia di Cosenza, l’amministrazione comunale di Altomonte e ACI Sport. A salire sul podio della classifica auto moderne, è appunto il giovane campione Gaetano Rechichi, al volante di una Elia Avrio per la scuderia Piloti per Passione, che ha conquistato la vittoria con un tempo di 118,40 punti. Antonio Fuscaldo, su Osella PA21 J, chiude in seconda posizione con 126,57 punti. Terzo gradino del podio per Filomena Palumbo, brillante su Viali, con 128,14 punti che porta a casa il suo primo podio in assoluto.

Per le auto storiche, primo classificato Michele Mercuri, con una Fiat 500 Giannini, che totalizza 141,96 punti. Seconda posizione per Emilio Pianese, su Renault 5 GT Turbo, con 148,64 punti. Completa il podio Alessio Longobucco, alla guida di una Fiat 127, con 156,66 punti.

Apripista d’eccezione, il pluricampione Rosario Iaquinta, a bordo della sua BMW M4 che ha confermato il livello tecnico altissimo della competizione, impreziosito la gara e l’alto livello della competizione.

Slalom di Altomonte: non solo motori

Quest’anno l’evento ha sostenuto la Fondazione Telethon attraverso il brillante lavoro dell’Associazione Luce di Luna, realtà impegnata nella ricerca scientifica sulle malattie rare. Il motore della competizione ha trovato così un valore aggiunto nel sostegno al bene comune.

In linea con la volontà di mitigare l’impatto ambientale della gara, ASA Castrovillari ha sposato la campagna nazionale di ACI piantando un albero di arancio ogni 10 piloti iscritti nei pressi del Palazzetto dello Sport di Altomonte. Lo scopo non è solo quello di lasciare un segno tangibile e duraturo sul territorio, quale segno di rispetto per l’ambiente ma soprattutto quello di promuovere consapevolezza fra gli appassionati di motorsport sull’importanza di pratiche ecologiche e sostenibili. L’iniziativa, infatti, ha incontrato l’apprezzamento non solo del pubblico ma anche delle istituzioni locali, che hanno collaborato per l’individuazione delle aree di piantumazione e la manutenzione futura degli alberi.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37504Area Urbana22616Cosenza20674Archivio Storico News20456Provincia19954Italia8049In Evidenza7647Magazine3967

Correlati

Carica altri
S.G.
Altri articoli di S.G.
Area Urbana

Rende: arsenale scoperto in un magazzino di Villaggio Europa, arrestato un...

RENDE - Un ritrovamento inquietante quello registrato nel quartiere di Villaggio Europa a Rende dove, in un magazzino nella disponibilità di un uomo di...
carabinieri_arresto_manette
Calabria

Due arresti per violenza domestica: uno aggredisce la moglie con un...

CATANZARO - Due episodi di violenza domestica distinti che riportano al centro dell’attenzione la gravità del fenomeno e la necessità di proteggere le vittime...
patrono polizia cosenza
Area Urbana

Cosenza, la Polizia di Stato celebra il patrono San Michele Arcangelo:...

COSENZA - E' stato celebrato questa mattina a Cosenza, il patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, alla presenza del Prefetto, Rosa Maria...
Tavolo tecnico zona industriale Rende
Area Urbana

Rende, nuovo slancio per l’area industriale: viabilità, sicurezza, incentivi fiscali e...

RENDE - L’area industriale di Rende si prepara a cambiare volto ed è stata al centro del Tavolo Tecnico che si è svolto presso...
Ionio

Corigliano Rossano, al via il 5° ciclo di disinfestazione sul territorio...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Gli interventi saranno eseguiti durante le ore notturne, dalle 2:00 alle 6:00 del mattino, e consisteranno nella nebulizzazione di insetticida...
arrestata 34enne
Calabria

Non accetta il legame tra la sua ex e il precedente...

CROTONE - Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico a Crotone, con l’accusa di atti persecutori e lesioni...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA