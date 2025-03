Rapina al supermercato MD di Castrovillari, denunciato un 35enne

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Lo scorso 4 marzo era entrato nel supermercato “Md” di viale del Lavoro a Castrovillari poco prima che l’esercizio commerciale chiudesse. Aveva minacciato con una pistola i cassieri portandosi via parte dell’incasso per un totale di 1500 euro. Per quel reato, in seguito ad attività investigative, i Carabinieri di Castrovillari – hanno denunciato in stato di libertà per rapina aggravata un trentacinquenne del luogo che risulta domiciliato altrove e che, messo davanti alle prove schiaccianti a suo carico, ha ammesso le proprie responsabilità.

A lui i militari del Comando della Compagnia di Castrovillari guidati del capitano Michelangelo Iocolo sono arrivati grazie all’analisi immediata delle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso la fase di arrivo e di successiva fuga del rapinatore. Grazie ai video in possesso degli investigatori, è stato così possibile identificare il modello e il colore del veicolo utilizzato dal ladro armato.

Per arrivare all’uomo, però, è stata fondamentale anche la conoscenza del territorio e dei soggetti d’interesse operativo da parte dei carabinieri del posto. Questo ha consentito in brevissimo tempo di individuare il mezzo utilizzato per la rapina e parcheggiato tra le vie cittadine. Mezzo riconosciuto per alcuni dettagli di carrozzeria. All’indomani del rinvenimento del veicolo, è stata poi effettuata una perquisizione al proprietario dell’auto che, difatti, ha consentito di trovare sia l’abbigliamento indossato nell’azione di reato sia parte del denaro sottratto.

Pertanto, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per rapina aggravata.