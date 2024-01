Raffiche di vento a 90 Km/h, onde alte quasi 5 metri. Il maltempo si abbatte sul Tirreno cosentino

COSENZA – Da ieri sera e per tutta la notte appena trascorsa, una intensa e forte perturbazione sta imperversando sulla Calabria tanto che ieri è stata diramata, dalla Protezione civile, un’allerta meteo di colore ‘giallo‘. Il maltempo previsto dunque, è arrivato e anche il territorio Cosentino è stato interessato da fenomeni di forte intensità con violenti nubifragi accompagnati da venti di burrasca, con raffiche di vento a 90 km/h.

Sull’area costiera tirrenica della provincia di Cosenza (nel video la situazione San Lucido) forti mareggiate stanno creando disagi soprattutto nelle zone dei lungomare, con onde alte fino a 5 metri.

In Sila invece, e sui rilievi, la neve è caduta sopra i 1.200 metri. La pioggia intensa e le mareggiate non hanno risparmiato il territorio vibonese e il versante jonico della regione. E ancora per la giornata di oggi si prevedono forti raffiche di vento e violenti temporali.