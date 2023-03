Raccolta differenziata: ecco i comuni più virtuosi della provincia di Cosenza

COSENZA – Frascineto, Paola, Diamante, Tortora e Caloveto sono i quattro comuni più virtuosi in riferimento al corretto riciclo di rifiuti.

L’Amministrazione comunale di Frascineto, a guida Catapano, per il quinto anno consecutivo è Comune Rifiuti Free, uno dei riconoscimenti più importanti nell’ambito delle politiche per la salvaguardia ambientale e per il corretto riciclo dei rifiuti. Non solo. Il comune arbëreshe è risultato essere il primo tra gli enti comunali virtuosi della Provincia di Cosenza (secondo in Calabria) con una percentuale di Raccolta Differenziata pari all’86.7% ed una produzione di rifiuto secco pro capite al di sotto dei 60kg/annuo.

Stamani a Catanzaro, nella Sala Verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli”, si è tenuta la cerimonia di premiazione nell’ambito del V EcoForum calabrese promosso dalla comunità dei Comuni Ricicloni Calabria e da Legambiente Calabria. A ritirare il prestigioso riconoscimento, delegato dal sindaco Angelo Catapano, c’era l’assessore comunale all’Ambiente, Antonio Gaetani.

Anche quest’anno Paola è indicata nel dossier annuale di Legambiente fra i Comuni “ricicloni”, grazie alla percentuale dell’82.5% di raccolta differenziata tra le più alte registrate in tutta la Calabria.

“Si tratta di un traguardo che ancora una volta è stato raggiunto grazie all’impegno che Ecologia oggi ogni giorno svolge sul campo e grazie soprattutto alla preziosa collaborazione dell’Amministrazione comunale e della comunità tutta – scrive in una nota l’azienda.I cosiddetti “comuni rifiuti free” sono, infatti, quei centri in cui la raccolta differenziata funziona correttamente e dove viene raggiunto l’obiettivo di legge del 2012 del 65% di raccolta differenziata. Siamo fieri di essere parte di questo obiettivo centrato e di una buona pratica fondamentale per promuovere le eccellenze calabresi nel campo della sostenibilità ambientale.

Diamante e Tortora, insieme ad altre due città calabresi (Montepaone e Tropea) si riconfermano Comuni Plastic Free e riceveveranno il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità il prossimo 11 marzo presso Palazzo Re Enzo a Bologna. Tra le oltre 360 città italiane candidate per il 2023, solo 68 hanno superato la valutazione del comitato interno alla onlus, conquistando l’ambito riconoscimento che ha ottenuto l’avallo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Anche Caloveto ha ritirato il riconoscimento di Comune Rifiuti Free nell’ambito della quinta edizione dell’Ecoforum regionale sui rifiuti promosso da Legambiente Calabria ed ospitato nella Sala Verde della Cittadella Regionale, a Catanzaro.