Questura di Cosenza, nella settimana un arresto e 14 denunce

COSENZA – Nella settimana che si sta concludendo, la Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio della Provincia le operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 250 Equipaggi di Polizia, nonché Unità cinofile della Polizia di Stato, 24 ore su 24.

Attività di prevenzione e controllo

Sono stati effettuati controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali a seguito dei quali gli specialisti della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno denunciato, in stato di libertà, il titolare di un’attività commerciale per l’assenza di estintori o altri mezzi e impianti di estinzione in presenza di dipendenti.

L’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza ha generato l’arresto di una persona e la denuncia a piede libero di 14 persone alle competenti Autorità Giudiziarie ed Amministrative, per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, violenza e minaccia, guida senza patente. La Squadra Volante, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio ha identificato e denunciato alle competenti Autorità Giudiziarie e Amministrative alcuni giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Altri sono stati sottoposti ad esame “narcotest” con risultati positivi ai reagenti dei cannabinoidi.

Il Commissariato di P.S. di Corigliano Rossano

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha effettuato un controllo all’interno di un circolo ricreativo dove un uomo, poi tratto in arresto, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana. Presso la sua abitazione è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché materiale per il confezionamento della stessa.

L’Ufficio di Polizia di Frontiera di Corigliano-Rossano ha proceduto al controllo di una motonave attraccata nel porto della città per operazioni di scarico merci ed è emerso che un cittadino di nazionalità albanese risultava colpito da provvedimento di inammissibilità in area Schengen. A suo carico è stato emesso un provvedimento di respingimento alla frontiera ed relativo affidamento al comandante della motonave.