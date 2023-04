«Quella arbereshe non è più una minoranza ma fa parte della nostra italianità»

FRASCINETO (CS) – Fra le comunità albanesi e l’Italia, in particolare la Calabria, ci sono sempre stati rapporti di amicizia, di collaborazione, che hanno origine nella storia. Scambi culturali, che passano attraverso contaminazioni fra popoli. Un ruolo, in tal senso, fondamentale lo recitano le comunità albanofone in Italia; in Calabria, poi, sono diverse e proprio per intensificare questi rapporti a Frascineto, centro arbereshe a ridosso del Pollino, è arrivata la Presidente della Repubblica del Kosovo Vjosa Osmani – Sadriu.

“Gli arbereshe sono una colonna dell’identità del nostro popolo – ha detto la Presidente – Siamo quì per rafforzare questo sentimento di appartenenza e vorremmo ospitare gli arbereshe in Kosovo per sviluppare rapporti fra istituzioni“.

Anche da parte delle autorità italiane, palesato l’interesse nel coltivare ed intensificare questi rapporti: “Un onore per noi ospitare la Presidente – ha detto il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano – oggi inauguriamo anche una piazza che sarà chiamata Piazza Kosovo”.

A fargli eco anche il Vice Presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa: “Quella arbereshe non è più una minoranza – ha detto Lamensa – è parte integrante della nostra italianità ed arricchisce la nostra cultura italiana”.