Quattro sale operatorie attivate a Castrovillari, solo una in funzione

CASTROVILLARI (CS) – La tanto attesa attivazione delle quattro sale operatorie dell’ospedale di Castrovillari, avvenuta qualche giorno fa, è stato un segnale importante da parte dell’ASP di Cosenza nei confronti dello Spoke. A dirlo è il commissario Antonio Graziano. Chi si aspetta, però, nuovi immediati interventi rimarrà deluso. Secondo lo stesso Graziano, infatti, manca il personale per attivare nuovi reparti come ortopedia e riabilitazione intensiva.

La carenza di personale, quindi, continua ad essere il grande problema della sanità calabrese. I problemi dello Spoke del Pollino, però, non sono certo risolti anche per quanto concerne le sale operatorie. Al momento, infatti, delle quattro ne funziona solo una proprio per carenza di personale. E quella che era in funzione prima dell’attivazione del nuovo blocco, andata in tilt per problemi elettrici, che dovrebbe essere destinata solo ai parti, è ancora ferma per gli stessi problemi di natura elettrica.

Dunque una situazione che non lascia tranquilli i cittadini e le istituzioni di Castrovillari.