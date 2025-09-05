Provincia di Cosenza, approvato il progetto ECO – Energy for: 2 milioni di euro per l’efficientamento energetico

- Advertisement -

COSENZA – Approvato dopo due anni di lavoro, dalla Commissione Europea, il progetto ECO – Energy for con un finanziamento complessivo di 2.008.000 di euro. È quanto fa sapere la Provincia di Cosenza specificando che a breve si procederà con la firma del relativo contratto “segnando un importante passo avanti verso un futuro sostenibile e innovativo per il territorio provinciale” come fa sapere l’Ente.

“La piena approvazione del progetto ECO rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra provincia, che si conferma all’avanguardia nelle politiche di sostenibilità e innovazione energetica. – ha detto la presidente Rosaria Succurro – Grazie a questo intervento, potremo migliorare significativamente le condizioni ambientali, ridurre i costi energetici e rafforzare la resilienza del nostro territorio. Sono convinta che questa iniziativa contribuirà a creare un modello di sviluppo più sostenibile, coinvolgendo comunità, imprese e istituzioni in un percorso condiviso verso un futuro più verde e responsabile”.

Progetto ECO – Energy for: gli interventi che si effettueranno

Il progetto, che coinvolge la Camera di Commercio di Cosenza (CCIAA), l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria (A.R.S.A.C.), 22 Comuni e circa 24 imprese locali, prevede investimenti complessivi di 54 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati a interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, con particolare attenzione alla realizzazione di edifici a livello NZEB – Net Zero Emission Building, che garantiscono un equilibrio tra energia prodotta e consumata, minimizzando le emissioni di carbonio. Tra gli obiettivi principali si annoverano anche la costituzione di 50 Comunità Energetiche Rinnovabili – un passo fondamentale per promuovere la produzione e l’autoconsumo di energia pulita sul territorio – e l’efficientamento di infrastrutture industriali strategiche, contribuendo così alla competitività delle imprese locali.

L’intera iniziativa si prefigge di generare vantaggi concreti: miglioramento delle condizioni ambientali, notevoli risparmi energetici ed economici per cittadini e imprese, e la promozione di una cultura dell’energia più consapevole e responsabile, capace di stimolare un cambiamento positivo a livello provinciale. In particolare, sono previste forme gratuite di assistenza in favore dei Comuni, delle imprese e dell’Ente ARSAC a partire da quella tecnica relativa alla realizzazione degli Audit energetici, a quella finanziaria per la individuazione delle fonti di finanziamento, inclusi i fondi strutturali, a quella legale ed amministrativa per la predisposizione delle procedura di gara secondo il codice degli appalti pubblici, nonché al sostegno nelle attività di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi da realizzare.

Succurro: “Crescita economica e tutela ambientale”

Per la Presidente Succurro, l’’importanza di questo progetto per lo sviluppo del territorio e per l’ambiente è significativa: “attraverso l’implementazione di iniziative sostenibili e innovative, il progetto contribuisce alla valorizzazione delle risorse locali, promuovendo un equilibrio tra crescita economica e tutela ambientale; favorisce la creazione di opportunità di lavoro e di nuove competenze per la comunità, stimolando un processo di sviluppo sostenibile che rafforza l’identità del territorio. Inoltre, – ha concluso – le azioni intraprese mirano a ridurre l’impatto ambientale, promuovendo pratiche più ecocompatibili e sensibilizzando la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente, garantendo un futuro più sostenibile per le generazioni presenti e future”.