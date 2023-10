Provincia di Cosenza: aggiudicato il servizio di assistenza e trasporto per studenti disabili

COSENZA – È stato affidato via provvisoria alla alla Cooperativa Sociale “I Girasoli” di Scordia (CT) il servizio di assistenza specialistica, inerente anche il trasporto scolastico, in favore degli studenti diversamente abili delle scuole secondarie di II grado. «Ci siamo prodigati per cambiare questo servizio – che fino allo scorso anno veniva assegnato alle famiglie per il tramite di alcune figure professionali individuate direttamente dalle scuole e successivamente pagate dall’Ente Provincia – per renderlo più efficiente e assicurare il necessario coordinamento altrimenti assente», ha dichiarato il Presidente Succurro, aggiungendo che «si tratta di una materia delicata, che necessita di precise scelte in favore di questi ragazzi speciali che meritano il meglio possibile. Teniamo molto al loro benessere e a quello delle loro famiglie, già provate dalle difficoltà che la disabilità inevitabilmente comporta e che devono essere sgravate da ulteriori problemi e difficoltà che ricadono nella responsabilità istituzionale degli enti preposti, soprattutto in riferimento al trasporto scolastico».

Rosaria Succurro precisa altresì di avere già incontrato, nei giorni scorsi, la Cooperativa aggiudicataria della gara, che già esplica questi servizi per grandi Comuni e Città Metropolitane: «siamo certi di essere riusciti a scegliere il meglio e di questo ringrazio gli Uffici che hanno lavorato incessantemente a questo bando anche se purtroppo, per intoppi burocratici e perché alcune procedure sono andate deserte, abbiamo registrato un leggero ritardo. Siamo però certi e lo ribadisco che abbiamo scelto il meglio e per il prossimo anno saremo pronti dai primissimi giorni di scuola», ha concluso il Presidente.

Gli Uffici provinciali hanno comunicato a tutti i Dirigenti scolastici che la Cooperativa si metterà in contatto con loro già a far data da ieri per l’individuazione delle figure specialistiche; altresì è stato comunicato ad ogni scuola le figure assegnate, sulla base del fabbisogno formativo redatto nel mese di luglio scorso. La Cooperativa “I Girasoli” provvederà a stretto giro all’individuazione di dette figure professionali e le contrattualizzerà a norma del Contratto Nazionale di lavoro a seconda della tipizzazione, siano esse educatori professionali o assistenti alla comunicazione che ovviamente prevedono profili contrattuali differenziati.