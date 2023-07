Proiettili rinvenuti su via Panoramica: è giallo a San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE – E’ avvolto nel mistero il rinvenimento di alcuni proiettili su via Panoramica nel comune di San Giovanni in Fiore. Il ritrovamento, avvenuto ieri mattina, di alcuni bossoli di pistola sul marciapiede nei pressi di una struttura riabilitativa Anmic. Al momento non trapela nulla dagli inquirenti ma la comunità è scossa da un episodio che si tinge di giallo. I proiettili sono frutto di una sparatoria o sono stati lasciati appositamente da qualcuno per intimidire qualcuno o per lanciare un segnale? Le domande che scuotono l’intera comunità sono tante. Si attendono ora le indagini in corso da parte dei carabinieri di San Giovanni in Fiore che hanno effettuato i primi rilievi nella zona.

