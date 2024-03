Primi caldi e primi roghi in Calabria. Canadair al lavoro per un incendio nel cosentino

COSENZA – Prime temperature estive e primi roghi segnalati in Calabria. Canadair in azione dal pomeriggio di oggi per spegnere un incendio divampato nella zona del Savuto nel cosentino. In particolare le fiamme, alimentate anche la forte vento di Scirocco, sono state segnalate su una zona montuosa tra Altilia Grimaldi, alcune frazioni di Scigliano e Pedivigliano e non distante dalla A2 del Mediterraneo. Diversi i lanci di acqua del Canadair per spegnere il rogo, che ha già mandato in fumo alcuni ettari di macchia mediterranea, ma anche per evitare che le fiamme possano spingersi fin proprio l’autostrada.

- Pubblicità sky-