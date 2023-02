Primarie PD, Salvatore Monaco favorito capolista nella lista Bonaccini per la provincia di Cosenza

pubblicità

COSENZA – Ore cruciali per il partito democratico in vista delle primarie PD previste per la giornata do domenica. Il voto dei circoli per la scelta del nuovo segretario che, che si è svolto dal 3 al 19 febbraio, ha decretato la sfida a due tra l’attuale Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (2,87% con 79.787) e l’ex vicepresidente della regione e attuale deputata Elly Schlein (34,88% con 52.637 voti). Domenica sarà il turno di tutti i cittadini con le primarie che non eleggeranno direttamente il segretario ma in modo proporzionale i delegati. Questi, con un sistema che possiamo definire all’americana, entro dieci giorni si riuniranno ed eleggeranno durante l’assemblea il nuovo segretario.

Dalla Calabria 15 delegati, 5 dalla provincia di Cosenza

La Calabria eleggerà 15 delegati. Cinque di loro arriveranno dalla provincia di Cosenza. Dalle ultimissime indiscrezioni il capolista per Stefano Bonaccini, in provincia di Cosenza, dovrebbe essere il sindaco di Spezzano della Sila Salvatore Monaco. Nome che avrebbe messo d’accordo il vicesindaco di Cosenza Maria Pia Funaro, il presidente del consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca, il segretario provinciale del PD Vittorio Pecoraro e anche Nicola Adamo. Restano ancora da sciogliere, invece, i nodi sugli altri 4 delegati cosentini, tra cui uno dovrebbe essere in quota al consigliere Regionale Bevacqua e uno all’esponente del PD Di Natale.

