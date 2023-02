Primarie PD, ecco i candidati nella lista di Elly Schlein a Cosenza. Maria Locanto capolista

COSENZA – Dopo i 5 candidati della provincia di Cosenza che appoggiano l’attuale governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in dirittura d’arrivo la lista per le primarie PD di domenica, con le candidature dei delegati che invece appoggeranno la sua ex vicepresidente e attuale deputata Elly Schlein.

Capolista sarà l’attuale presidente della federazione provinciale di Cosenza del partito Democratico, membra dell’assemblea provinciale e della direzione regionale, l’avvocato civilista Maria Locanto. La scelta è ricaduta su una figura che raccoglie le diverse anime del PD, e che hanno sostenuto dall’inizio la candidatura di Elly Schlein in provincia di Cosenza, riuscendo a coinvolgere molti territori e includendo nuove forze per ridare linfa al Pd cosentino. Naturalmente non è mancato qualche malumore, come sempre accade, soprattutto per l’esclusione dalla lista di alcuni rappresentati dei circoli che appoggiavano Elly Schlein e in cui l’attuale deputata ha vinto.

Nella lista ”Parte da Noi” dei candidati delegati fanno parte anche Alberto Laise, Bianca Grieco e Antonio Gentile.