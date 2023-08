Prima edizione di ‘Dipignano Beer Fest’: tra musica, cibo e birra

DIPIGNANO (CS) – Tutto pronto per la prima edizione del “Dipignano Beer Fest” tra musica, cibo, birra e tanto divertimento. L’evento organizzato dalla Pro Loco A.P.S. e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Dipignano, si svolgerà domani, 19 agosto a Largo San Francesco.

Il programma ha inizio alle ore 14:30 con il 1° torneo di briscola a coppia, e proseguirà alle ore 17:00, con l’apertura degli stand gastronomici. Alle ore 20:00 il comune di Dipignano inizierà a riempirsi di note musicali con The Dreamers in concerto. Alle ore 21:15 Chitarre e tamburi in concerto e alle ore 22:30 gli Zabatta Staila e Solfami. Al termine della serata intorno alle 23:45 lo schiuma party con il “DJ Set” di Tommy Aiello. Tutto questo in una cornice di profumi, di piatti tipici, e fiumi di ottima birra.