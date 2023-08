Presidio sanitario ed emergenza cinghiali, nuova protesta a Bocca di Piazza

PARENTI (CS) – L’associazione “Sulla strada di Melissa”, torna a protestare per evidenziare ancora una volta le carenze presenti nella frazione di Bocca di Piazza, nel Comune di Parenti e nella Sila cosentina, a partire dalla necessità di una struttura medica di primo intervento che tra l’altro era stata promessa nel corso di un incontro avuto in Regione qualche mese fa, insieme ad una viabilità più decente per quanto riguarda la Strada Provinciale 242, unica via di comunicazione che collega il piccolo centro silano al resto della provincia.

Una strada dove sono presenti frane e buche, che creano non poche difficoltà a chi deve percorrerla quotidianamente. Inoltre la mancanza di acqua con il Consorzio di Bonifica che non riesce a far fronte a questa questione importante e la presenza dei cinghiali, scoraggiano i tanti giovani che vorrebbero avviare delle imprese agricole, costringendoli ad emigrare.