SAN GIOVANNI FIORE (CS) – Nei giorni passati, alla sede dell’Ente Parco della Sila, a San Giovanni in Fiore, si è tenuto un incontro istituzionale tra Giacomo Zanfei, Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) e Ilario Treccosti, il nuovo Direttore del Parco Nazionale della Sila. Rimarcata, da entrambe le parti, l’importanza del progetto “MONTAGNA SICURA” che ha, da sempre, come obiettivo il miglioramento della sicurezza dei fruitori del territorio del Parco della Sila.

“Il ruolo del Soccorso Alpino e Speleologico è sotto gli occhi di tutti – commenta il Direttore Ilario Treccosti – i volontari del SASC operano su tutto il territorio del Parco della Sila svolgendo un’opera irrinunciabile in ciò che sono le azioni di prevenzione, nel soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in pericolo di vita e dei dispersi. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori presenti h24 sul campo“.

L’accordo di reciproca condivisione e collaborazione potenzierà la presenza sul territorio di tecnici qualificati, appartenenti alle Stazioni Alpine Catanzaro, Sila Camigliatello e Sila Lorica, in grado di prestare soccorso e di indirizzare in una posizione di centralità la prevenzione e la sicurezza in montagna e in ambiente ostile e impervio e l’osservazione di buone norme per evitare situazioni potenzialmente pericolose, che sono tra i compiti istituzionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.