Presentato anche a Corigliano Rossano il libro di Adriana Toman “Pregiudizio di Stato”

CORIGLIANO-ROSSANO – Dopo Reggio Calabria e Cosenza, il libro di Adriana Toman “Pregiudizio di Stato – Quell’Italia a sovranità limitata – Il caso Oliverio”, è stato presentato a Corigliano Rossano. Qui l’autrice del libro ha dialogato con Sergio Caliò, già presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cosenza, Nuccia Grispo, dirigente scolatico, Marco Palopoli, Presidente dell’Associazione XXV Aprile, Marco De Simone e il Presidente della Camera Penale di Rossano Giovanni Zagarese. Per Adriana Toman, come riporta nel suo libro, “il problema è che, soprattutto in questi ultimi anni, si è amplificato il pregiudizio verso la Calabria, che viene rappresentata spesso come una regione canaglia e quindi tutto ciò che nasce da questa regione, parte con un handicap iniziale”.

