Presentato a Camigliatello il francobollo del Parco Nazionale della Sila di Poste Italiane

CAMIGLIATELLO SILANO – E’ stato emesso da Poste Italiane un francobollo raffigurante il Parco Nazionale della Sila. Il francobollo appartiene alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” ed è dedicato alla Giornata mondiale della Natura. L’immagine nel francobollo è tratta da una foto della guida ufficiale del Parco Nazionale della Sila, Giuseppe Intrieri. In alto a destra è raffiguratolo scoiattolo nero meridionale, un piccolo roditore la cui diffusione è circoscritta alla zona del Pollino, della Sila e dell’Aspromonte. Mentre in alto a sinistra, è riprodotto il logo del Parco Nazionale della Sila.

Per l’occasione il francobollo è stato presentato a Camigliatello Silano, dov’è stato eseguito anche l’annullo, che come ha spiegato il responsabile dell’area sud di Poste Italiane, Giacomo Latrofa,si è trattato di un evento speciale perchè l’annullo è avvenuto sul territorio del Parco Nazionale della Sila e non a Roma, come istituzionalmente accade.