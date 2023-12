Presentati i risultati del progetto di Housing Social del Delfino

CASTIGLIONE COSENTINO – Sono stati presentati presso la sede della Cooperativa sociale il Delfino, a Castiglione Cosentino, i risultati e l’esperienza del servizio di “Housing Sociale” che il Delfino ha realizzato in questi 4 anni a vantaggio delle famiglie che hanno avuto un disagio economico, sociale e abitativo. Questo programma è stato finanziato dalla Fondazione con il Sud e cofinanziato dallo stesso Delfino. I progetti di Housing Sociale nascono per dare risposte immediate a questo disagio abitativo e per realizzare progetti di inclusione sociale che aiutano le famiglie a superare definitivamente la condizione di povertà economica e relazionale. Quello presentato dal Delfino è il primo progetto di Housing Sociale realizzato in Calabria.

