Premio Fabrizio De Andrè, in finale a rappresentare la Calabria ci sarà il cosentino Sasà Calabrese

CASTROVILLARI (CS) – Sasà Calabrese, il talentuoso cantautore di Castrovillari, arriva in finale al Premio Fabrizio De Andrè. È stato selezionato, infatti, tra i 10 finalisti che questa sera e domani si sfideranno a Roma proprio in Piazza Fabrizio De André, nel quartiere Magliana. Il cantautore castrovillarese è l’unico artista calabrese arrivato in finale, ritenuto meritevole di giocarsi la partita fino in fondo e di provare a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dell’ambìto premio intitolato all’indimenticabile cantautore genovese.

Calabrese si è esibito lo scorso 4 settembre in Piazza Celestino V ad Isernia, dove ha eseguito lo splendido brano “Inverso” in quintetto con la violinista Aurora Elia, la violoncellista Alessandra Ciniglia, il pianista Fabio Guagliardi e il percussionista Tarcisio Molinaro, conquistando, unico dei quattro calabresi in gara, l’accesso alla finale.

Il difficile compito di valutare i finalisti della sezione Musica sarà affidato all’autorevole giuria presieduta da Dori Ghezzi e composta, altresì, dalla direttrice artistica Luisa Melis, Massimo Bonelli (produttore esecutivo), Massimiliano Smeriglio (Assessore alla Cultura di Roma Capitale) e da numerosi musicisti e cantanti tra cui Teresa De Sio, scrittori, giornalisti, critici musicali ed operatori del settore.

Artista poliedrico e completo, con tante importanti collaborazioni alle spalle – da quelle con jazzisti come Marco Tamburini, Joe Amoruso, Gigi Cifarelli, Dan Kinzelman, Eric Daniel, Luca Aquino, Joe Barbieri, Gegè Telesforo, a quelle in ambito pop con artisti del calibro di Federico Zampaglione, Simona Bencini, Mario Venuti, Rossana Casale, Enrico Ruggeri, Fausto Mesolella, Roy Paci, passando per i rapporti privilegiati con il grande Geoff Westley, con Mariella Nava e con la carismatica attrice Anna Mazzamauro – Calabrese rappresenterà orgogliosamente la Calabria in un momento della sua vita ricco di belle soddisfazioni professionali.