Porto turistico di Paola, tra i più grandi della Calabria: pubblicata la manifestazione di interesse

PAOLA (CS) – “Lo avevamo detto che non ci saremmo accontentati perché insieme vogliamo scrivere la storia”. Con queste brevi, ma ben significative parole, il sindaco di Paola, Giovanni Politano, annuncia l’approvazione, da parte della sua Giunta comunale, delle manifestazioni d’interesse per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’intervento denominato “Porto turistico San Francesco di Paola”. “Per la realizzazione del porto turistico stiamo impiegando tutte le nostre forze e le nostre energie ed oggi vediamo questo storico ed ambizioso obiettivo sempre più vicino” – sono le parole del Primo cittadino, Giovanni Politano, che va avanti: “Ciò che sembrava un sogno, inizia a concretizzarsi nella realtà e, di questo, non possiamo non ringraziare sia il sen. Fausto Orsomarso (che, nel corso della sindacatura di Roberto Perrotta – che ringraziamo per aver gettato le basi per questo progetto), è riuscito ad intercettare il finanziamento della parte pubblica), che il presidente Roberto Occhiuto, il quale, dal primo momento, ha fermamente creduto in questo progetto, accompagnando, passo dopo passo, la nostra visione e la nostra idea progettuale, che rappresenterebbe una svolta storica non solo per la nostra Città, ma per l’intero Tirreno cosentino ed anche per l’area urbana di Cosenza, che troverebbe, nel nostro porto, uno sbocco naturale per la propria utenza. Per non parlare dell’aspetto strategico e delle ricadute positive sul tessuto economico e sociale dell’intera regione Calabria”.

Sempre Giovanni Politano, sottolinea: “Il porto turistico è un’opera di indiscussa valenza e di eccezionale portata, che cambierà il volto del territorio, proiettandoci verso un turistico di nicchia e d’eccellenza, che potrà fare la differenza, permettendoci di inserirci tra le mete turistiche maggiormente attrattive a livello internazionale. Un sogno, che sta diventando sempre più realtà e, anche per questo, un sentito ringraziamento sento di rivolgerlo a tutti gli assessori ed ai consiglieri comunali che, quotidianamente, supportano l’attività burocratica ed amministrativa, così come fanno gli uffici comunali ed i rispettivi dirigenti, ai quali rivolgo un sentito grazie per l’esemplare lavoro che hanno svolto e che, con diligenza e professionalità, stanno svolgendo”.