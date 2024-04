Porto e Canale degli Stombi: entro venti giorni il progetto definitivo

CASSANO IONIO (CS) – Ieri mattina nel Palazzo di città si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Giovanni Papasso e dall’assessore ai Lavori pubblici Leonardo Sposato, il dirigente dell’Area Tecnica, ingegnere Luigi Serra-Cassano, e il gruppo di progettazione denominato Isomar – vincitore della gara per la progettazione dei lavori per il rifacimento dell’imboccatura del porto-canale che abbiamo intitolato a Iole Santelli – rappresentato dagli ingegneri Roberto Chieffi e Mario Oriolo. Proprio l’ingegnere Chieffi ha esposto nei minimi dettagli il progetto che risolverà definitivamente il problema dell’insabbiamento e della navigabilità del Canale degli Stombi.

Dall’incontro sono emersi anche i prossimi step: la progettazione definitiva sarà completata e consegnata nei prossimi venti giorni, poi si chiederanno i pareri necessari per la realizzazione di questo tipo di infrastruttura e, sempre nelle prossime settimane l’amministrazione comunale, in accordo con la Regione Calabria, organizzerà una presentazione al pubblico, ai cittadini, ai dipartisti e agli imprenditori per renderli partecipi di tutto il lavoro fatto fino ad ora oltre che dei dettagli e di tutti i particolari dell’elaborato.

«Sottolineo – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – che anche nel caso dell’annoso problema dell’insabbiamento del Canale degli Stombi passiamo dall’astratto al concreto. Con la realizzazione di questo progetto gettiamo le basi per la risoluzione definitiva della questione per tanto tempo ha creato non pochi problemi allo sviluppo sia del complesso nautico dei Laghi di Sibari sia di tutta la nautica da diporto nella Sibaritide, nella Regione e in tutto il Sud Italia».