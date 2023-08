Porto di Corigliano, riapre il distributore di carburante. Lo stabilisce il Tar

COSENZA – Il TAR Calabria – Catanzaro con decreto presidenziale n. 411 del 1° agosto 2023, accogliendo l’istanza degli avvocati Oreste Morcavallo e Vincenzo Belvedere, ha sospeso il provvedimento di revoca, adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della licenza alla società cooperativa concessionaria del deposito e distribuzione di carburante nel porto di Corigliano.

La revoca della licenza era fondata su una sentenza penale irrevocabile nei confronti del legale rappresentante della società. Nel ricorso gli avvocati Morcavallo e Belvedere hanno contestato il provvedimento che non tiene conto della sospensione della pena e della modesta entità del reato.

Inoltre è stato evidenziato il gravissimo danno per l’intera attività portuale, sia per la pesca che per la sicurezza dei natanti, considerando che è l’unico distributore di carburante del porto e che questo è uno dei più importanti porti per la pesca d’Italia, con 40 pescherecci.

“Siamo particolarmente soddisfatti – hanno commentato gli avvocati Morcavallo e Belvedere – perché viene ripristinato un servizio essenziale per l’economia e per la sicurezza dei natanti e per la sensibilità ed immediatezza della decisione”.