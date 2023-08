Porto di Campora San Giovanni: «definitivamente risolto l’insabbiamento»

CAMPORA SAN GIOVANNI (CS) – La Direzione del porto di Campora San Giovanni rende noto quanto segue. “Da quando sorto, causa correnti marine e scarsa manutenzione, il porto di Campora San Giovanni (CS) ha avuto grossi e ripetuti problemi di insabbiamento, soprattutto all’imboccatura. Infatti, per lunghi periodi e frequentemente, non è stata consentita la fruizione ai pescatori locali e ai deportisti.

Nel passato si è spesso fatto ricorso al dissabbiamento con mezzi meccanici da terra che riuscivano a creare un modesto varco ma, alle prime mareggiate, tutto tornava come prima.

L’ultimo intervento del tipo appena descritto è stato effettuato nel mese di luglio 2022, con escavatore gommato e camion, generando una spesa per il comune maggiore di 8000 euro.

Al ripresentarsi della criticità l’ente, impegnando una cifra che è circa la metà di quella appena menzionata, ha deciso – confortata dal parere favorevole e dalla esperienza della ditta “Mercatore SRL” che gestisce i servizi portuali – di acquistare una draga galleggiante da destinare allo scopo.

Dal momento della messa in funzione della macchina, una notevole quantità di sabbia e ghiaia è stata asportata dall’imboccatura ed utilizzata per il rinascimento della zona costiera a sud del porto, interessata da notevoli fenomeni erosivi.

Allo scopo di non creare ostacoli agli utenti, trascorsa la bella stagione, si procederà ad un maggiore svuotamento sia dell’ingresso che dell’intero bacino portuale, considerato che il mezzo è di proprietà comunale e gli addetti della ditta “Marcatore SRL” hanno le capacità e la volontà di metterla in funzione in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, quello che abbiamo appena descritto è, a nostro avviso, un piccolo esempio di gestione intelligente e virtuosa delle risorse pubbliche”.