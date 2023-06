Ponte crollato, Longobucco rimane isolata. I cittadini occupano il Comune

LONGOBUCCO (CS) – Le risposte non sono arrivate; allora si passa all’azione. Sono stanchi di aspettare i cittadini di Longobucco, che hanno deciso di occupare la sala consiliare del comune silano. Una protesta, simbolica, ma pacifica che arriva a più di un mese dal crollo del ponte sul Trionto, che ha praticamente isolato Longobucco.

I cittadini chiedono risposte concrete e l’immediata convocazione di un tavolo tecnico per capire quali sono i margini di intervento e le tempistiche. Ripristinare la Sila Mare è un’esigenza poiché la vecchia 177 non offre garanzie adeguate. E la situazione peggiora con il maltempo: “Ieri ci sono state cadute di massi – ha detto il sindaco di Longobucco, Giovanni Pirillo – e la fortuna che abbiamo avuto è che non transitasse alcun mezzo”.

L’occupazione della sala consiliare rischia però di essere solo una prima azione di protesta. Qualora non dovessero arrivare risposte, si proseguirà ad oltranza. “Eventualmente – ha concluso il sindaco – occuperemo la SS 106“