“Pompieropoli” fa tappa a Vaccarizzo Albanese, per promuovere la prevenzione e comportamenti corretti

VACCARIZZO ALBANESE (CS) – Offrire ai più piccoli l’opportunità di mettersi nei panni degli “eroi gentili”, ma anche di sperimentare in chiave ludica attività e simulazioni che insegnano loro non solo a riconoscere i pericoli ma anche a comportarsi correttamente in situazioni di emergenza. Domani, domenica 18 maggio, il Salotto Diffuso di Vakarici, ospiterà Pompieroli. “Un’iniziativa che – spiega il sindaco Antonio Pomillo – può rappresentare, soprattutto per una piccola comunità come la nostra, un contributo importante nella promozione della cultura della prevenzione, nell’acquisizione delle fondamentali regole della sicurezza e nella conoscenza del prezioso lavoro messo in campo dalle forze dell’ordine”.

Rivolto a bambini e ragazzi, accompagnati dai genitori, Pompieropoli sarà allestito in piazza Pasquale Scura e sarà fruibile dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. La giornata prevede lo svolgimento di percorsi guidati e di esercitazioni come il percorso ad ostacoli, l’arrampicata e la discesa con la fune. Per questo motivo è raccomandabile indossare le scarpe ginniche. Le attività saranno coordinate dai Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza.

Patrocinato dall’Amministrazione Comunale, l’evento è promosso dal Lions Club Arberia, in collaborazione con Lions International guidato dal Governatore Tommaso di Napoli, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Unicef-Ambasciatori di Buona Volontà, l’Associazione Italiana Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale sezione di Cosenza, l’Associazione Don Vincenzo Metrangolo ETS e SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Vaccarizzo Albanese.