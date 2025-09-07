Polemica sull’Ipsia di Bocchigliero, interviene il sindaco Benevento «la storia non può essere falsata»

- Advertisement -

BOCCHIGLIERO (CS) – «I social sono una bella scoperta. Hanno rivoluzionato il modo di comunicare e hanno dato a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione. Peccano su una cosa. Fanno sembrare tutto ciò che si scrive come verità assolte. Apre dibattiti infiniti e la notizia entra in un turbinio dove ognuno di noi, senza approfondire la notizia, senza verificare che ciò che si è letto abbia fondamento, e ognuno di noi, come una calamita è spinto a dire la sua opinione in modo veloce come se fosse una gara a chi scrive prima o ribattere a quella notizia. Così sta succedendo da ieri sulla notizia dell’inaugurazione dell’Edificio, di proprietà della Provincia di Cosenza, sede dell’Istituto Professionale della nostra Comunità». Sono le parole di Alfonso Benevento sindaco del comune di Bocchigliero.

«Ognuno in modo frenetico ha partecipato alla gara sul chi commenta per primo la notizia senza capire cosa ci fosse dietro all’inaugurazione di quell’edificio. Senza conoscere la storia di quell’edificio, di quella scuola , senza sapere da dove si è partito, senza sapere il perché si è fatta l’inaugurazione di quella scuola. L’IPSIA di Bocchigliero è un istituto Professionale che parte da lontano, la sua ubicazione ha cambiato collocazioni fino trovare sede definitiva in un edificio che la Provincia di Cosenza ha acquistato dal Comune di Bocchigliero fine anni Ottanta. Era un edificio degli anni Settanta con deficienze strutturali che sono venute a galla nel 2017 e che hanno costretto a trasferire gli studenti in una struttura comunale. Pertanto, il comune di Bocchigliero a partire dal 2017 si è fatto carico di ogni onere pur di garantire l’esistenza e soprattutto la permanenza della scuola nella nostra comunità. Ha interloquito anno dopo anno con la Provincia affinché i lavori iniziassero e si svolgessero in modo rapito. Fino ad arrivare ad oggi con l’Inaugurazione dell’Edificio, efficientato e adeguato sismicamente, e consegnato alla comunità di Bocchigliero».

«La Provincia di Cosenza, qualche giorno fa – spiega Benevento – ha espresso la volontà di manifestare pubblicamente la consegna dell’edificio invitando l’Amministrazione del luogo e conscia delle difficoltà dei numeri presenti nella nostra scuola. Numeri che già a partire dal 2017 sono stati sempre ridotti tanto è che in quegli anni le classi presenti erano soltanto tre e negli anni a seguire si sono ridotti ad una classe. Quest’ultima è stata possibile mantenerla grazie alla presenza di un bel numero di studenti che provenivano dal Centro Minori Stranieri non Accompagnati e dal Centro Accoglienza presenti entrambi sul nostro Territorio. Questo grazie ai vari progetti di accoglienza presenti nella nostra comunità insieme anche al Progetto SAI gestito direttamente dal Comune di Bocchigliero».

«Tanto è che ogni anno, grazie alla loro presenza, la classe si è formata con continuità nonostante le permanenze brevi che i minori avevano ma che a loro volta erano compensati da nuovi ingressi. Anche questo anno si sono attivate, nel mese di gennaio, le procedure di iscrizione dei ragazzi stranieri e a maggio nella formazione dell’organico la classe era stata confermata. A giugno 2025 molti ragazzi sono stati trasferiti per la conclusione del progetto in altre sedi ma, come succedeva ogni anno, non sono stati sostituiti da altri ragazzi per motivi contingenti al loro stato di stranieri, e pertanto l’Ufficio Scolastico Provincia di Cosenza ha inteso bloccare l’autorizzazione della classe concessa in precedenza . Nonostante queste difficoltà si è inteso fare ugualmente l’inaugurazione, non come paradosso ma come messaggio di speranza per la riattivazione della classe. Questo perché abbiamo un nuovo gruppo di ragazzi presenti nel Centro di Accoglienza e insieme alla Provincia, che ricordo ha competenza esclusiva sulle scuole Secondarie di Secondo grado, alle istituzioni scolastiche siamo in continuo e quotidiano contatto con gli Uffici Scolastici Provinciali per l’attivazione della stessa».

«La nuova scuola – sottolinea il sindaco – deve essere un punto di partenza interrotto qualche mese fa, una speranza per l’intera comunità. Non ci siamo mai tirati indietro a rivendicare per il nostro territorio il Diritto allo Studio, tanto che nel 2020 abbiamo manifestato in maniera forte davanti agli Uffici scolasti Provinciali contro la chiusura della scuola dell’infanzia. A chi oggi grida allo scandalo, alla vergogna, diciamo a gran voce, che non li ricordiamo a fianco a noi quando manifestavamo contro quella chiusura».

«Ai politicanti, agli onorevoli, ai consiglieri venuti da lontano, alle associazioni dell’ultimo minuto, che oggi manifestano sdegno non li ricordiamo a fianco a noi a gridare con la stessa forza come stanno facendo in queste ore. Capiamo che siamo in campagna elettorale, ma non ci si può far trasportare dall’onda elettorale perché tutto ha un limite, tutto ha una decenza».

«Rimane comunque un dato certo, abbiamo una struttura a norma che potrà essere anche utilizzata per altri scopi sempre legati, magari, alla formazione professionale, alla riscoperta, attraverso progetti mirati, delle professioni artigianali del nostro territorio. L’Amministrazione comunale precisa inoltre che tutte le frasi offensive e lesive della dignità del sindaco e dell’Istituzione saranno valutate nelle sedi competenti. Il confronto democratico è legittimo ma insulti e offese personali non verranno più tollerati.

Intanto l’Amministrazione continua a lavorare a pieno ritmo su svariati progetti che nel brevissimo periodo saranno realizzati e resi edotti alla cittadinanza. La nostra comunità merita serietà, concretezza e rispetto, non polemiche sterili. Andiamo avanti, con il sostegno della comunità, nel rispetto della verità e della dignità delle Istituzioni. “Veritas filia temporis” – La verità – conclude il sindaco di Bocchigliero – è figlia del tempo».