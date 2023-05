Pnrr, Antoniozzi: «bene i 200 milioni per la linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro»

COSENZA – “I 4,3 miliardi di euro del Pnrr per la Calabria vanno spesi tutti”. Lo afferma l’onorevole Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Bene i quasi 200 milioni per la linea ferroviaria Cosenza -Catanzaro che va realizzata come opera strategica importante – aggiunge Antoniozzi – così come è fondamentale la realizzazione delle case della salute ché concorreranno fortemente all’opera di risanamento avviata dal governatore Occhiuto.

Abbiamo anche la grande occasione dei fondi di coesione – dice Antoniozzi – che vanno assolutamente spesi e bene e abbiamo soprattutto le infrastrutture ferroviarie e viarie, dall’alta velocità alla 106, garantite da altri finanziamenti. Sull’edilizia scolastica invito la vicepresidente Princi a mettere in campo tutte le azioni possibili ivi comprese quelle degli arredamenti – conclude Antoniozzi – che sono vitali per i nostri istituti”.