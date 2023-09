Piromani arrestati a Fagnano Castello, in fumo 4 ettari macchia mediterranea

FAGNANO CASTELLO (CS) – Due cittadini italiani residenti nel centro della Valle dell’Esaro, sono stati arrestati dai carabinieri di Fagnano per l’incendio boschivo che ha interessato una vasta area montana in località Cozzo Pizzo. Le fiamme, sviluppatesi nella serata precedente, hanno mandato in fumo circa 4 ettari di macchia mediterranea ed è stato necessario l’impiego di squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e di Calabria Verde nonché del locale Nucleo Carabinieri Forestali per domare l’incendio.

Segnalata un’auto di colore bianco aggirarsi all’interno della boscaglia, la vettura è stata prontamente fermata dai militari e a seguito di una perquisizione personale e veicolare sono stati scoperti e sequestrati un accendino e due taniche mezze vuote di liquido infiammabile.