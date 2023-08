Pirillo: «positivo l’incontro con Occhiuto, in 24 mesi sarà ricostruito il viadotto Ortiano»

LONGOBUCCO – Sarà ricostruito in 24 mesi, il viadotto Ortiano, lungo la Sila-Mare, a Longobucco, crollato il 3 maggio scorso. E’ quanto è emerso nei giorni scorsi in un incontro a Catanzaro, tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il dirigente di Anas, Francesco Caporaso e il sindaco di Longobucco, Giovanni Pirillo, che aveva chiesto tempi certi per la sua ricostruzione e soprattutto che venga riedificato in totale sicurezza. Inoltre il presidente Occhiuto ha rassicurato il sindaco di Longobucco, che entro marzo del prossimo anno saranno terminati anche i lavori della strada che collega al ponte di Caloveto.

