Pioggia, freddo e neve. Nel cosentino fiocchi sopra i 400 metri, quasi mezzo metro in Sila

COSENZA – Pioggia, raffiche di vento, mare in burrasca e neve su tutti i rilievi della Calabria, ma anche in collina, in particolare nella provincia di Cosenza dove i fiocchi bianchi, nella notte, sono caduti sopra i 400 metri di quota imbiancando diversi comuni, in particolare quelli della fascia Presilana ma anche quelli della catena costiera come Domanico, Mendicino, Cerisano, Lattarico, Rota Greca e via dicendo.

- Pubblicità Clikio single-

Più consistenti gli accumuli nei centri montani dei versanti orientali di Sila e Pollino e nella Sila grande dove tra Camigliatello e Lorica sono caduti quasi 30 centimetri di neve fresca. Accumuli ancora più consistenti a San Giovanni in fiore la coltre bianca supera i 40 centimetri. A Cosenza invece niente neve ma rovesci di pioggia nella notte, vento e freddo pungente.

Il ciclone che si è formato nella giornata di ieri tra la Tunisia e Malta, è responsabile del severo maltempo che nelle ultime ore sta colpendo principalmente la Sicilia e in particolare i versanti orientali (dove è in vigore un’allerta meteo rossa) e la Calabria dove vige un’allerta arancione per la zona del reggino e gialla sul resto della regione. Le zone maggiormente colpite dal maltempo sono quelle del versante ionico dove si registrano accumuli di pioggia anche importanti. L’aria umida e mite in risalita dal Nord Africa si scontra con l’aria gelida presente nei bassi strati. Questo dà origine a nevicate anche a quote molto basse nel nord della Calabria, attorno ai 600-700 metri di quota sul resto della regione. Maltempo che continuerà ad imperversare anche nella giornata di oggi e ancora una volta i versanti maggiormente interessati sono quelli ionici e orientali.