Pigotta Calabria Green, la solidarietà tra recupero e artigianato

COSENZA – Solidarietà, artigianato, infanzia. Sono i tre principi alla base dell’iniziativa che si terrà il prossimo 10 giugno alle ore 17.00 presso il prestigioso Palazzo San Bernardino nel centro storico di Rossano. Si tratta di “Pigotta Calabria Green”, un’attività laboratoriale voluta dall’associazione SosteniAmo, in collaborazione con il Comitato provinciale Unicef di Cosenza. Ecoross, in considerazione dell’alto valore etico, ha deciso di aderire sponsorizzando l’evento. La Pigotta ‒ prendendo spunto dal tradizionale bambolotto di pezza di origini lombarde risalente al Dopoguerra ‒ è una bambola speciale: cucita a mano con creatività personale dai volontari che si propongono, viene adottata per sostenere l’Unicef nel compito di tutelare nel mondo i bambini in pericolo, portando vaccini e alimenti di prima necessità.

L’associazione culturale SosteniAmo, guidata dal suo presidente Graziella Colamaria, si è impegnata nella realizzazione di particolari pigotte tutte a tema calabrese. Riprendendo i tradizionali costumi del territorio regionale, ha dato vita a pezzi unici nel suo genere, molti dei quali sono un particolare omaggio al territorio calabro e ad alcune specifiche realtà. Come quella rappresentata da Ecoross, a cui sono stati dedicati sfiziosi pezzi della collezione “Pigotta Calabria Green” con elementi caratterizzanti delle attività della raccolta e della gestione dei rifiuti urbani. Il laboratorio di confezionamento ha coinvolto numerose donne dell’associazione, che si sono cimentate nell’arte del ricamo e del recupero dei tessuti dismessi con creatività e originalità.

L’appuntamento del 10 giugno

L’evento vuole essere un momento di presentazione del progetto, ma anche un’occasione per conoscere il mondo delle pigotte e per ammirare la loro bellezza, con la possibilità di adottarle secondo le procedure Unicef. Saranno presenti, per i saluti istituzionali, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e l’assessore alle politiche sociali e cultura Alessia Alboresi. Interverranno la presidente dell’associazione SosteniAmo, Graziella Colamaria, e l’amministratore unico Ecoross, Walter Pulignano. Per Unicef, parteciperanno la presidente Provinciale Cosenza Monica Perri e la testimonial Unicef Italia per la Calabria, Pina Amarelli, ambasciatrice della cultura e dell’imprenditoria italiana nel mondo. Modererà l’incontro la redattrice Erminia Madeo.